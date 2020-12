Publicité ciblée : les chaînes de télévision et les opérateurs télécoms s’allient

Les accords se multiplient dans la publicité ciblée. Sur ce front, TF1 et Orange vont travailler main dans la main. Ce lundi, le groupe de télévision de Martin Bouygues et l'opérateur historique ont levé le voile sur un accord. Celui-ci permettra la publicité ciblée sur les chaînes de TF1 via la TV d'Orange à compter du 1er janvier 2021. Les téléspectateurs qui regardent TF1 via leur box pourront ainsi, s'ils donnent leur consentement, visionner des spots publicitaires correspondant à leurs centres d'intérêt et affinités. « En...