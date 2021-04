Télécoms d’entreprise : Bouygues dégaine une offre « sans engagement »

Bouygues Telecom continue d'étoffer ses offres pour grandir dans les télécoms professionnelles, et en particulier auprès des TPE et des PME. Ce lundi, l'opérateur de Martin Bouygues a ajouté une nouvelle corde à son arc avec un nouvel abonnement à la fibre, lequel a la particularité d'être sans engagement. Il peut, en clair, être résilié à tout moment. Ce qui n'est pas du tout courant sur le marché des télécoms pour les entreprises, où les périodes d'engagement sont généralement longues.

Cette offre, baptisée « Fibre entreprise sécurisée » est disponible pour 99 euros par mois. Elle dispose d'un back-up 4G en cas de coupure, d'un pare-feu, et surtout d'une garantie de temps d'intervention (GTI) de 8 heures. Elle cible les PME qui souhaitent passer au très haut débit. En proposant le « sans engagement », Bouygues Telecom estime « faire un pas significatif pour la sérénité des PME », argue le groupe dans un communiqué.

Un marché dominé par Orange et SFR

Cette offre constitue-t-elle une réponse à Free, qui a vient de lancer une offre à 50 euros, sans engagement, pour les TPE et les PME ? Non, rétorque-t-on chez Bouygues Telecom. « L'offre était dans les cartons depuis longtemps », assure une source proche de l'opérateur. En outre, il s'agit d'offre « entreprise », à destination des PME importantes, et non d'une offre « pro », qui cible les plus petites entreprises, nous explique-t-on. A la différence des offres « pros », les abonnements « entreprises » contiennent, notamment, des systèmes de standards téléphoniques ou de transfert d'appels. Pour les TPE et petites PME, Bouygues Telecom dispose d'une gamme Bbox Pro, entre 38 et 45 euros par mois. Celles-ci bénéficient également d'une GTI de 8 heures.

L'opérateur de Martin Bouygues montre, quoi qu'il en soit, sa détermination à grandir sur le marché du « B2B ». Avec Iliad, mais aussi Kosc, l'opérateur de gros qui vient lancer de nouvelles offres de fibre, il espère bousculer le duopole formé par Orange et SFR, qui domine 80% de ce marché d'environ 10 milliards d'euros.