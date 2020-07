Télécoms : Huawei de plus en plus fragilisé en Europe

L'été dernier, Huawei n'était pas en odeur de sainteté en Europe. Confronté à des accusations d'espionnage par le pays de l'Oncle Sam, ce qu'il a toujours nié, le géant chinois des télécoms suscitait déjà la méfiance d'une bonne partie du Vieux Continent. Le groupe de Shenzhen a donc accentué ses efforts de lobbying dans certains pays clés, dont le Royaume-Uni et la France. Son état-major a dépêché de nouveaux responsables des affaires publiques à Paris et à Londres. Leur mission : convaincre les gouvernements britannique et français que Huawei ne présente aucun risque de sécurité, et décrocher de bonnes parts de marchés dans le déploiements des réseaux 5G. Dans l'Hexagone, c'est Linda Han qui a pris la direction des affaires publiques. A La Tribune, elle arguait qu'« aucune preuve n'a jamais été apportée sur les accusations d'espionnage », et indiquait que le groupe souhaitait investir massivement dans le pays.