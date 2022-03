Télécoms : le déploiement de la fibre se poursuit à toute vitesse en France

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free poursuivent leurs efforts pour apporter l'Internet à très haut débit aux Français. L'an dernier, ils ont installé quelques 5,6 millions de lignes fibre dans tout le pays, selon les derniers chiffres de l'Arcep, le régulateur des télécoms, publiés ce jeudi. Autrement dit: les opérateurs sont presque au niveau de 2020. Cet exercice constituait une année record, avec 5,8 millions de lignes déployées.

Résultat : au 31 décembre 2021, 29,7 millions de locaux étaient éligibles à des offres de fibre, soit 23% que l'année précédente. Désormais, 70% des Français sont éligibles à cette technologie. La France a pris une avance considérable sur ce front vis-à-vis du reste de l'Europe. Ce nouveau réseau doit permettre à l'Hexagone d'accélérer la numérisation du pays, et constitue un atout pour doper la compétitivité des entreprises dans les années à venir.

Les Français répondent présent

Cela dit, il y a quelques bémols. Si le déploiement de la fibre s'accélère dans les campagnes - une bonne chose, notamment pour réduire la fracture numérique -, le régulateur estime que le rythme demeure « insuffisant » dans les « zones très denses », c'est-à-dire les villes et grands centres urbains. Si l'Arcep se garde d'émettre un avis, l'institution précise aussi qu'Orange et SFR ont rendu raccordables respectivement 86% et 93% des zones dites « moyennement denses », en clair les villes moyennes. Il reste donc du pain sur la planche, sachant qu'ici, les opérateurs se sont engagés à finir le travail d'ici à la fin 2022. En octobre dernier, Laure de La Raudière, la présidente de l'Arcep, pestait contre leur retard. « C'est sûr qu'ils sont en-dessous des objectifs qui ont été pris », avait-elle convenu.

Côté abonnements à la fibre, ceux-ci continuent de se vendre comme des petits pains. De quoi réjouir les opérateurs, qui ont besoin de rentabiliser dès que possible leurs milliards d'euros d'investissements... La croissance du nombre d'abonnements à la fibre s'est élevée à 1,1 millions d'accès supplémentaires au quatrième trimestre 2021, et 4,1 millions sur l'année. Au total, l'Arcep dénombre désormais 14,5 millions d'abonnements à cette technologie.