Télécoms : SFR et Altitude vont remettre leurs réseaux de fibre en état

L'Arcep a fait de la lutte contre les malfaçons sur les réseaux de fibre une de ses priorités. Deux opérateurs, en particulier, étaient dans le viseur du gendarme des télécoms : XP Fibre, une filiale d'Altice France et maison-mère de SFR, et Altitude Infra. Il y a tout juste un an, l'Arcep avait lancé une enquête sur XP Fibre, après avoir eu vent de nombreux problèmes sur son réseau. L'initiative a visiblement porté ses fruits. Ce mardi, le régulateur indique que cette filiale d'Altice lui a notifié un plan de remise en état de son réseau.

« XP Fibre s'engage à remettre en état 900 points de mutualisations, principalement en Ile-de-France et dans le Rhône, soit 400.000 locaux, d'ici fin 2024, ainsi que, en fonction des besoins, d'autres points de mutualisation qui présenteraient des difficultés d'exploitation », affirme l'Arcep dans un communiqué.

L'initiative vise à en finir avec les pannes et échecs de raccordement des abonnés. Aujourd'hui, beaucoup de clients pâtissent d'une dégradation des infrastructures après les passages de techniciens indélicats.

La « vigilance » de l'Arcep

Même son de cloche pour Altitude Infra. Cet opérateur d'infrastructures s'est également engagé « à remettre en état 70 points de mutualisation, notamment dans l'Essonne et le Calvados, soit 33.000 locaux, d'ici mars 2023 ».

Laure de La Raudière, la présidente de l'Arcep, a salué ces plans de reprises des réseaux. Lors d'un discours à Paris, à l'occasion d'un événement organisé par l'Avicca, qui rassemble les collectivités investies dans le numérique, elle a précisé que le régulateur suivra les travaux de près. « L'Arcep sera vigilante à la bonne mise en œuvre de ces plans de reprises, et réalisera un suivi régulier de l'évolution de la qualité de ces réseaux », a-t-elle indiqué.