Vodafone dit « non » à l’offre d’Iliad pour sa filiale italienne

Pour l'heure, c'est « non ». Le groupe de téléphonie britannique Vodafone a assuré jeudi 10 février dans un communiqué avoir rejeté une offre "préliminaire" d'Iliad et d'Apax Partners pour l'acquisition de Vodafone Italia car elle n'est "pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires". Vodafone veut toujours "optimiser son portefeuille" d'actifs et "recherche toujours plusieurs opportunités de création de valeur (...) notamment en Italie", détaille le groupe.

Iliad a "pris note" de ce rejet, prenant soin de préciser le prix de son offre, 11,25 milliards d'euros, alors qu'il ne l'avait pas fait jusqu'à présent. "Iliad Italie poursuivra sa stratégie autonome", qui lui a déjà permis d'engranger "8,5 millions d'abonnés" en téléphonie mobile et de réaliser "un lancement réussi" de son offre de téléphonie fixe, a indiqué Iliad dans un communiqué.

Détenir un tiers du marché mobile italien en cas de rachat

Iliad, la maison mère de l'opérateur télécoms Free, avait confirmé mardi avoir fait une offre pour acquérir 100% de Vodafone Italia. Propriété de Xavier Niel, Iliad était entré sur le marché de la téléphonie mobile en Italie en 2018 et y revendique une part de marché de 10,5%.

Dans ce pays où l'opérateur historique Telecom Italia est attaqué par des concurrents aux tarifs plus incitatifs, Iliad s'était aussi lancé sur le marché de la téléphonie fixe en janvier dernier. Le groupe français vise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros en 2022 en Italie, après avoir enregistré au troisième trimestre 2021 des recettes en hausse de 20,9%, à 207 millions d'euros.

S'il rachetait Vodafone Italia, Iliad contrôlerait plus d'un tiers du marché du mobile en Italie et afficherait un chiffre d'affaires combiné de près de 6 milliards d'euros. Vodafone Italia, qui détient une part de marché de 28,5% dans le mobile et de 16% dans le fixe, a affiché des recettes de 4,5 milliards d'euros sur son exercice comptable décalé, achevé en mars 2021.

