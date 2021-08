TikTok détrône Facebook comme application la plus téléchargée dans le monde

L'application chinoise de partage de vidéos vient de dépasser le géant américain en prenant la première place mondiale des applications les plus téléchargées en 2020, selon le classement d'App Annie publié par le média japonais Nikkei Asia. TikTok, propriété de ByteDance, dépasse désormais non seulement Facebook, mais aussi WhatsApp, Instagram et Messenger, tous propriétés de Facebook, et ce, "même aux États-Unis", précise Nikkei Asia.

La popularité de l'application lancée en 2017 a explosé durant la pandémie, où elle est devenue le premier téléchargement en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. De plus, "la durée totale de visionnage de TikTok aux États-Unis et au Royaume-Uni est plus longue que celle de YouTube, et les courtes vidéos continueront d'attirer l'attention", selon Chuzen Kin, directeur marketing chez App Annie, une société d'intelligence du marché des applications.

La menace de la concurrence

Résultat, TikTok se hisse au premier rang, devant Facebook et WhatsApp pour clore le podium, d'après ce classement. Instagram et Facebook Messenger prennent respectivement la quatrième et cinquième place des applications les plus téléchargées dans le monde l'an dernier. De leur côté, "les médias sociaux vocaux sont également à la hausse, avec le lancement de Clubhouse au Japon et aux États-Unis au début de 2021", ajoute Chuzen Kin.

Toutefois, le leadership de la plateforme chinoise pourrait être de courte durée. En 2020, l'ancien président Donald Trump avait remis en cause la sécurité des informations collectées par l'application et avait appelé à bannir la plateforme. Néanmoins, Joe Biden est revenu sur les affirmations de l'ancien président républicain. La menace pour TikTok n'est donc - pour l'instant - plus du côté juridique, mais du côté de la concurrence. En effet, le chinois Likee monte lui aussi en puissance. La plateforme chinoise, notamment utilisée par les entreprises pour leur marketing grâce à ses courtes vidéos, accède à la huitième place mondiale.

En outre, Discord, une application d'appel vocal financée par le groupe Sony a également gravi les échelons pour se hisser à la septième place aux Etats-Unis (contre 12 en 2019), profitant du besoin des gens de s'isoler pendant la pandémie.

Les ambitions de ByteDance

Mais cela est loin de freiner les ambitions du propriétaire de TikTok. ByteDance prévoirait en effet de s'introduire sur la Bourse de Hong Kong, une fois qu'il aura répondu aux inquiétudes des autorités chinoises concernant la sécurité des données, indiquait dimanche le Financial Times. Les autorités chinoises ont renforcé les processus d'évaluation dans le secteur de la Tech dans les derniers mois.

"Nous attendons des précisions de la part de ByteDance en septembre. Ils sont en train de soumettre tous les documents aux autorités chinoises en ce moment et passent au travers du processus d'évaluation", aurait confié une source au Financial Times. Pour le moment, cette information n'a pas été confirmée, un porte-parole de l'entreprise a même démenti l'information, indiquant que ce que rapportait le Financial Times n'était pas exact.