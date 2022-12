Twitter relance lundi son offre payante

C'est bien évidemment par un tweet que le réseau social Twitter a annoncé le lancement, à partir de lundi, d'une nouvelle offre payante par abonnement. C'est le fameux TwitterBlue qui sera donc disponible aux Etats-Unis pour 8 dollars par mois (sur le web) ou 11 dollars par mois sur...iPhone ! Twitter n'a pas expliqué pourquoi les utilisateurs d'Apple devront payer plus que les autres. Selon les médias spécialisés aux Etats-Unis, il s'agirait de compenser les frais facturés sur l'App Store pour télécharger l'application.

Pour avoir accès aux fonctionnalités réservées à ce service, l'utilisateur devra cocher la coche bleue et... payer. Quels seront ces nouvelles fonctionnalités ? Toute d'abord, la coche bleue sera accordée après authentification du compte Twitter. Cette coche bleue existe déjà depuis longtemps pour certaines comptes éligibles (gouvernements, médias, personnalités...) mais le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, tenait à redonner le « pouvoir au peuple », ce qui se traduit par la possibilité donner à tous d'ajouter la coche bleue moyennant finance.

Supprimer mais pas modifier



Cette coche deviendra même or pour les entreprises et grise pour les organisations gouvernementales. Au-delà de l'authentification, la principale fonctionnalité sera de pouvoir corriger voire supprimer un tweet après publication, mais également avant même qu'il soit publié ! Selon le site Twitter, l'abonné peut actionner la fonction « annuler le tweet » qui affiche alors un compte à rebours, par défaut de 30 secondes, avant que le tweet ne soit effectivement publié sur le réseau social. Selon les paramètres, le twittos disposera de 5 à 60 secondes pour utiliser ou non cette fonction. En revanche, il ne sera pas possible de changer uniquement le contenu d'un tweet déjà publié.

Il sera également possible de télécharger des vidéos plus longues et de meilleure qualité (1080p). Enfin, Elon Musk, l'avait promis début novembre, les abonnés payants auront deux fois de moins de publicité que les utilisateurs on payants.

Après avoir racheté pour le montant astronomique de 44 milliards de dollars en octobre dernier, Elon Musk avait déjà tenté de lancer son offre payante à 8 dollars par mois mais ce nouveau service avait été inondé de faux comptes ou de comptes d'imposteurs, en se faisant notamment passer pour les entreprises d'Elon Musk, Tesla ou Space X, avant d'être fermer quelques jours après son lancement.