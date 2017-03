JO Paris 2024 : les Français soutiennent le projet

Officiellement candidate à l'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques en 2024, Paris peut-elle compter sur un soutien populaire ? La question est importante. Si Hambourg, Boston, Rome et tout récemment Budapest se sont retirés de la course, c'est parce que celui-ci n'était pas assez fort.

Pour l'instant, le comité Paris 2024 peut souffler. La candidature parisienne séduit une majorité de citoyens, même si le montant définitif de la facture inquiète, en dépit des discours rassurants du comité d'organisation.

Les amateurs de sport sont ravis...

Ainsi, à sept mois de la désignation officielle de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024, le 13 septembre à Lima, 69% des Français se disent favorables au projet parisien selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax dévoilé fin février. Chez les "amateurs de sport", le pourcentage grimpe à 77%. Un important soutien qui tranche avec nos voisins européens.

Ce soutien se conjugue avec un certain optimisme. En effet, 71% des amateurs de sport pensent que Paris sera désignée. Pour l'ensemble des Français, seulement 5% ont répondu un "non" catégorique à la question : "Paris sera-t-elle désignée pour organiser les Jeux Olympiques de 2024 ?"

... mais il faudrait revoir le slogan "Made for Sharing"

Point négatif pour le comité d'organisation, le slogan "Made for Sharing", présenté le 3 février déplaît. De fait, 69% des personnes interrogées s'avouent choquées par ce slogan. Ce pourcentage frôle les 75% chez les amateurs de sport.