JO Paris 2024 : quand la flamme olympique entre à l'école

Il n'y a pas que l'e-sport dans la vie ! Bien décidé à donner le goût de l'effort physique aux plus jeunes, le ministère de l'Education nationale a décidé de profiter de l'élan porté par le projet Paris 2024 pour atteindre cet objectif. Notamment.

" Capitalisant sur la dynamique de « l'Année du sport de l'école à l'université », l'année scolaire 2016-2017 est tournée vers l'Olympisme et ses valeurs dans le cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux olympiques et paralympiques. Le ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) souhaite promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives dans le cadre d'une « Année de l'Olympisme, de l'école à l'université » et mener des actions éducatives en ce sens tout au long de l'année ", précise une circulaire du ministère datée du 22 aout 2016.

Vecteur de valeurs éducatives et citoyennes

Ce programme est conduit en partenariat avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF), le groupement d'intérêt public (GIP) Paris 2024, le ministère chargé des sports et l'ensemble des fédérations sportives scolaires et universitaires. Outre le goût de l'effort, ce projet entend mettre en avant le sport comme vecteur des valeurs éducatives et citoyennes "aussi bien à l'École, où il s'inscrit dans le cadre de l'éducation en mobilisant des connaissances et compétences disciplinaires et transversales, que hors de l'École, en lien avec un large réseau associatif qui permet à chacun de découvrir et pratiquer une multitude d'activités", prolonge la circulaire.

Au sein du Comité d'organisation de Paris 2024, cette manifestation est une aubaine car elle permet de sensibiliser les enfants, et par ricochet leurs parents. Bref, elle permet de mobiliser les énergies autour de la candidature de Paris. Cette mobilisation autour des valeurs-symboles de l'olympisme pourrait peut-être permettre de détourner l'attention des détracteurs des JO à Paris qui dénoncent le coût éventuel de cet événement et ses répercussions sur la fiscalité locale.

Un support d'apprentissage, de la maternelle au secondaire

Dans le cadre de ce programme, la semaine de l'olympisme débute ce samedi dans les établissements scolaires. Des classes olympiques ont vu le jour à l'initiative des enseignants.

L'idée de cette action éducative à destination des établissements scolaires est d'utiliser des thématiques olympiques et sportives comme support des apprentissages pour les élèves scolarisés en maternelle, en élémentaire et dans le secondaire.

Quelques exemples ? Dans le cadre de cette semaine olympique, les élèves ont pu approfondir leurs connaissances sur le corps humain, sur les sciences mécaniques, sur l'histoire et la géographie, les arts ou encore la politique.

" Au total, une centaine d'établissements dans l'Hexagone et en Outre-mer ont décidé de jouer le jeu. Une trentaine de sportifs de haut niveau viendront dans les classes pour faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques ", précise Marie Barsacq, la directrice du projet " Héritage " au sein du comité Paris 2024.