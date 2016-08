L'Olympique de Marseille va être racheté par un homme d'affaires américain

Le feuilleton phocéen touche à sa fin. Lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de ville de Marseille, l'actionnaire majoritaire de l'OM Margarita Louis-Dreyfus a présenté le futur propriétaire du club. Son nom, Franck McCourt - et non l'homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez comme annoncé ces derniers temps -, ancien propriétaire de l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles. L'Olympique de Marseille, qui a terminé la saison 2015/2016 à la 11e place du championnat de France, est "probablement l'un des plus grand clubs de football dans le monde entier", a-t-il déclaré devant les journalistes.

"Les deux parties souhaitent finaliser la transaction d'ici la fin de l'année, après la consultation du comité d'entreprise de l'Olympique de Marseille", lit-on dans le communiqué diffusé par l'OM. Les détails de l'accord, dont le montant de la vente, n'ont pas été dévoilés.

"Mon ambition sera de reconstruire une équipe de très haut niveau, d'offrir la meilleure expérience dans le football pour les passionnés, de renforcer les liens du club avec ses supporters et la Ville de Marseille et de mener le club vers une stabilité financière sur le long-terme", déclare Frank McCourt, cité dans le communiqué.