Primaire de droite : matchez avec votre candidat préféré sur Tinder

Le terme "Swiper à droite" n'aura jamais été aussi pertinent. Après son "Swipe the Vote" pour les primaires américaines (puis pour le Brexit), Tinder s'attaque à la France, et aux primaires de la droite et du centre pour commencer. L'application de rencontre a donc lancé son dispositif "Swipe les Primaires" le 8 novembre 2016 en partenariat avec Voxe.org, site spécialisé dans la "civic tech".

Le principe de "Swipe les Primaires" se base sur la recette qui a fait le succès de l'application, sauf que les profils des autres célibataires sont remplacés par des questions politiques. Le "tu me plais" et le "je passe mon chemin" deviennent des réponses teintées d'humour aux différentes mesures abordées dans le cadre de la primaire. Ainsi, à la proposition "Supprimer les 35 heures ?", les réponses possibles sont "Non, 35h, c'est bien assez" ou "Oui, le travail, c'est la santé ! Work work work work work", soit un surprenant mélange entre Henri Salvador et Rihanna. Les autres propositions portent sur des thèmes aussi variés que la suppression de l'ISF, le revenu minimum universel ou encore le rétablissement du service militaire.

Une fois que l'utilisateur aura donné son avis sur les douze propositions, l'application pourra calculer avec quel candidat des primaires il "matche" (correspond) le plus. Les propositions et réponses possibles manquent toutefois globalement de nuance pour permettre de réellement se déterminer politiquement parlant. L'idée est surtout de convaincre les utilisateurs de l'application, ayant pour la grande majorité entre 18 et 34 ans, de s'intéresser davantage à la politique. "Les Millenials vont jouer un rôle clé dans ce vote et nous sommes fiers de les sensibiliser à ce grand moment de démocratie que sont les primaires", annonce fièrement Sean Rad, CEO et fondateur de Tinder.