La Chine veut relancer les crédits aux PME

Soutenir le secteur privé, c'est le message lancé par la banque centrale chinoise (PBOC) ce week-end. Pékin a annoncé samedi une baisse "ciblée" des ratios de réserves obligatoires imposés aux établissements financiers afin de les encourager à accorder davantage de crédits au secteur privé. Ce n'était pas arrivé depuis février 2016. Selon la PBOC, cette mesure doit favoriser les prêts de faibles montants (moins de 5 millions de yuans, soit environ 130.000 euros) pour les petites entreprises et les propriétaires individuels, ainsi que les crédits destinés à soutenir la production agricole, l'innovation, les personnes démunies et l'éducation.

Il s'agit d'un "mécanisme incitatif", assure la banque centrale chinoise dans un commentaire sur son site. L'idée est d'encourager ainsi des "financements inclusifs" non seulement pour les petites firmes privées et les entrepreneurs, mais également les prêts étudiants par exemple. La baisse des ratios devrait être effective à compter de 2018.

Entre 600 à 700 milliards de yuans libérés

En pratique, leur taux de réserves obligatoires, c'est-à-dire la part de leurs dépôts que ces banques sont tenues de garder dans leurs coffres, diminuera de 1,5 à 0,5 point de pourcentage. Conséquence : cela devrait mécaniquement débloquer un volume de liquidités que les banques seront désormais libres de prêter. "La portée de la baisse est importante, elle couvre toutes les grandes banques et 90% des petits et moyens établissements. Selon notre estimation prudente, 700 milliards de yuans (90 milliards d'euros) de liquidités devraient ainsi être libérés", selon une note d'analystes de Lianxun Securities citée par Reuters. Les liquidités disponibles pourraient aussi atteindre les 600 milliards de yuans, selon une estimation de Citic Securities Co. rapportée par Bloomberg.

Cette mesure a été présentée comme "un ajustement structurel", qui "ne modifie pas l'orientation générale de la politique monétaire" chinoise, a insisté l'institution. De fait, la banque centrale assure qu'elle poursuivra une politique "prudente et neutre", visant à entretenir une croissance "stable et modérée" du crédit dans le pays, notamment via les prêts bancaires. L'économie chinoise a enregistré une croissance de 6,9% au premier semestre, soutenue notamment par un marché immobilier en plein boom.

Combattre la "finance de l'ombre"

Pékin a récemment musclé ses efforts pour faire le ménage dans son secteur financier en visant particulièrement la "finance de l'ombre" - l'arsenal d'instruments de crédits non régulés prospérant hors du secteur bancaire classique. La Chine tente ainsi de réduire les risques financiers associés au colossal endettement privé dans le pays. Les banques commerciales ont été également sommées de réduire leurs prêts à risque.

Mais parallèlement, le gouvernement entend continuer à soutenir l'activité et à maintenir les financements apportés à "l'économie réelle", de sorte à conforter la stabilisation de la croissance du géant asiatique. Or, les banques chinoises - en très grande majorité publiques - tendent à accorder plus facilement des crédits aux grands groupes et entreprises d'Etat, plutôt qu'aux firmes privées. Pour les entrepreneurs privés, la chasse aux financements peut ainsi souvent s'avérer compliquée et très onéreuse.

(Avec agences)