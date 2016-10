Le Canada imposera une taxe carbone en 2018

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi que son pays allait se doter d'une taxe carbone d'ici deux ans. L'annonce a été faite au moment de l'ouverture des débats au Parlement sur la ratification de l'accord de Paris sur le climat.

D'après Justin Trudeau, "le gouvernement va mettre en place un prix plancher sur la pollution carbone. Ce prix sera fixé de façon à aider le Canada à atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre". Fixée à 10 dollars canadiens (6,8 euros) par tonne en 2018, la taxe augmentera ensuite pour atteindre 50 dollars canadiens (34 euros) par tonne en 2022, a-t-il précisé.

Plusieurs provinces déjà engagées

Ce prix du carbone sera imposé à partir de 2018 dans les provinces ou territoires qui n'auront pas pris de mesures compatibles pour se conformer aux objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre (GES), a indiqué Justin Trudeau.

Le Canada s'est engagé à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2005. La ratification par le Canada de l'accord de Paris doit intervenir plus tard cette semaine, après le débat au Parlement.

Des provinces imposent déjà une taxe carbone (Alberta, Colombie-Britannique), tandis que d'autres ont mis en place un marché d'échange et de plafonnement des émissions (Ontario et Québec). Le Premier ministre a convoqué les dirigeants des 10 provinces et trois territoires du pays à une conférence les 8 et 9 décembre prochains pour finaliser les détails du plan de lutte canadien sur les changements climatiques.

(Avec AFP)