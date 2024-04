Transition énergétique : lithium, cuivre, cobalt... la production de minerais essentiels est insuffisante, selon l'ONU

Face à l'urgence climatique, la demande en minerais indispensables aux technologies en lien avec les énergies renouvelables - telles que celles contenues dans les panneaux solaires, les turbines éoliennes et les véhicules électriques - explose.

Or, du lithium au cobalt en passant par le cuivre, la production actuelle de minerais essentiels à la transition énergétique ne permet pas de répondre aux besoins pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, a indiqué l'ONU vendredi.

Selon une étude de l'ONU Commerce et Développement, la demande de lithium pourrait augmenter de plus de 1.500% d'ici 2050, avec des évolutions similaires pour le nickel, le cobalt et le cuivre.

Mais "les investissements mondiaux dans les minéraux essentiels à la transition énergétique ne suivent pas la vertigineuse hausse de la demande", selon l'étude.

Les objectifs de l'Accord de Paris s'éloignent

En conséquence, "les niveaux de production actuels ne permettent pas de répondre aux besoins pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, conformément à l'Accord de Paris", indique-t-elle.

L'ONU a recensé 110 nouveaux projets miniers dans le monde, d'une valeur de 39 milliards de dollars, dont 22 milliards de dollars investis dans 60 projets dans les pays en développement.

Mais pour atteindre les objectifs de zéro émission nette en 2030, l'industrie pourrait avoir besoin d'environ 80 nouvelles mines de cuivre, 70 nouvelles mines de lithium et de nickel chacune, et 30 nouvelles mines de cobalt.

Les investissements nécessaires entre 2022 et 2030 se situent entre 360 et 450 milliards de dollars, selon l'étude.

Les déficits les plus importants concernent le cuivre et le nickel.

Investir dans de nouveaux projets d'exploitation minière offre selon l'ONU des opportunités à de nombreux pays en développement, en particulier en Afrique. Le continent possède plus d'un cinquième des réserves mondiales dans une douzaine de métaux essentiels à la transition énergétique, dont 19% de ceux nécessaires aux véhicules électriques.

L'ONU appelle aussi les pays en développement riches en minerais à ajouter de la valeur à leur extraction localement.

Elle souligne par exemple qu'aucun pays d'Afrique ou d'Amérique latine n'est actuellement un acteur majeur dans la fabrication ou le commerce de cathodes ou de matériaux pour batteries.

L'étude explique toutefois que l'expérience de la République démocratique du Congo montre que les pays en développement peuvent progresser en ajoutant de la valeur à leurs minéraux: en raffinant et en transformant le cobalt localement, le pays a fait passer le prix unitaire du minerai de 5,8 dollars par kilogramme au moment de l'extraction à 16,2 dollars par kilogramme après transformation.

(Avec AFP)

