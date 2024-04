Electricité : RTE en Camargue ou comment décarboner sans balafrer

Entre les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône, l'entreprise RTE (Réseau de transport d'électricité) est accusée de menacer d'une immense balafre la Camargue, d'abîmer ou de détruire des écosystèmes arboricoles, viticoles, de maraîchages et de faire fuir les touristes. Comment ? Par l'implantation d'une nouvelle ligne électrique aérienne de 400. 000 volts aux portes de la Camargue entre Jonquière-Saint Vincent et Fos-sur-Mer.

RTE est un paradoxe, l'entreprise est remerciée d'apporter l'énergie décarbonée, l'électricité, et de réparer les lignes électriques après des tempêtes, réparations que des agents paient parfois de leur vie. Personne dans le Gard ou les Bouches-du-Rhône n'est opposé à la modernisation et à l'augmentation du flux électrique, parce qu'il est essentiel pour l'industrie post-pétrole de Fos-sur-Mer : Exxon y a mis en vente sa raffinerie le 11 avril dernier.

« Surtout pas chez moi »

Mais le paradoxe est que RTE est le mètre étalon de l'effet « surtout pas chez moi ». L'entreprise est combattue lorsqu'elle modernise son réseau parce que les gigantesques mats de ses lignes aériennes impactent durement et durablement les paysages. Entre Jonquière-Saint Vincent et Fos-sur-Mer, le parcours de la ligne aérienne de 400 kV pose de graves problèmes. Le décideur doit choisir entre huit routes, et il a une tentation.

Les huit solutions sont huit parcours démarrant dans le Gard et aboutissant dans les Bouches-du-Rhône. Huit circuits qui évoluent entre les rives droite et gauche du Rhône, dans un mikado de terres protégées par des appellations agricoles ; des zones de sauvegarde, naturelles ou bien d'intérêt écologique faunistique et floristique ; des parcs et réserves naturelles nationaux ou régionaux ; des zones protégeant des oiseaux, des biotopes, des espaces naturels sensibles, des zones humides ou encore Natura 2000 ; des sites historiques, classés, patrimoniaux ou archéologiques ; des biens Unesco, un site Ramsar, des plans locaux d'urbanisme, des villes et villages, etc. Et au milieu, coule le Rhône.

Le décideur qui ne veut pas balafrer la Camargue cherche pour la ligne aérienne un impénétrable chemin au milieu de cet enchevêtrement de normes. En effet, tous les parcours envisagés impactent directement tels ou tels environnement et paysages et sont destructeurs d'une économie locale reposant sur des écosystèmes basés sur l'histoire, la nature et l'agro-tourisme. À chaque fois que la ligne 400 kV pénètre un périmètre, c'est une directive, un règlement ou une autorité qui menaceront de déclasser un parc, enlever une appellation agricole, annuler une étoile hôtelière. Quel touriste se rendra dans une réserve, un hôtel, une ferme ou un vignoble dégradés par la proximité ou la vue d'une ligne 400 kV ?

Equilibrer les dommages

Si le mikado empêche l'esquisse d'un nouveau parcours, la vie interdit d'utiliser des tracés existants. Pourquoi ? Parce que transformer en 400kV une vieille ligne de 63 kV, dont l'âge est parfois proche du siècle, c'est effacer l'en-dessous de cette ligne. Sous cette dernière, sous ses petits pylônes de 20 mètres de haut transportant 63 kV dans trois câbles, deux ou trois générations ont construit, ont prospéré, ont transformé des terres agrestes en champs fertiles, en vignes et en pacages ; elles ont restauré des ruines en hôtel, elles ont fait classer des sites remarquables et protéger la nature ; des agglomérations s'y sont aussi étendues. Mais comment cette vie pourra-t-elle continuer à vivre en harmonie et prospérer sous des pylônes culminants entre 60 et 80 mètres et transportant 400 kV dans 18 câbles sous 40 mètres d'envergure ?

Quand on dit : le roi est bon, c'est que le règne est manqué. C'est pourquoi, pour gagner son règne, le parcours ne doit être bon pour personne : ne favoriser ni la rive gauche ni la rive droite du Rhône, mais équilibrer les dommages entre les deux. De cette façon, le Gard ne sera pas la poubelle des Bouches-du-Rhône et ces dernières payeront également leur part.

Mais cette tentation présente des dangers. L'opposition des populations contre le projet est déjà là ; les oppositions de la nature et de l'agriculture contre les usines viendront-elles ? L'opposition des emplois des uns contre ceux des autres sera-t-elle une menace ? Soyons raisonnables, notre société est suffisamment violente pour ne pas en rajouter.

Comment sortir de cette situation par le haut ?

Une récente étude de l'université de Chicago (1) constate que, dans les grandes entreprises, il existe une corrélation entre la baisse de l'innovation et le nombre croissant de politiciens qu'elles embauchent pour améliorer leur lobbying. N'insultons pas l'avenir. Si le lobbying tue l'innovation, pour inverser la désindustrialisation, c'est-à-dire innover, ces entreprises doivent se déconnecter de la précipitation politique qui sacrifie tout à son calendrier empressé.

Qui n'a pas vu au moins une fois dans les yeux d'un agent RTE la fierté de raccorder des maisons coupées de l'électricité après le passage d'une tempête, qui n'a pas vu dans ces mains-là la noblesse d'un artisan couplée à une puissance scientifique. Ces qualités également présentes en tête de RTE ranimeront l'innovation pour résoudre les problèmes plutôt que le lobbying, l'habitude et la routine n'en créeront.

Lorsque toutes les solutions sont mauvaises, il faut choisir la meilleure, c'est la plus innovante et heureusement elles sont ici au nombre de deux, l'une à court terme, l'autre à moyen terme.

Au Pays basque, une ligne souterraine de 400 kV et 5 GW sera enterrée sur 80 km, puis elle sera sous-marine sur 300 km avant de rejoindre l'Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, ce sont 65 km d'une ligne souterraine 320 kV livrant 2 GW qui rejoignent la Catalogne. Sans parler de lignes sous-marines au Japon ou bien entre la France et l'Angleterre, sans évoquer une ligne souterraine sous le Saint-Laurent au Québec, regardons l'Allemagne qui lançait en 2023 trois autoroutes électriques reliant en 2028 les éoliennes de la mer du Nord aux industries du sud en Bavière. Cette ligne de 700 km à 380 kV livrant 4 GW commence en souterrain sous l'Elbe, puis se poursuivra par des tronçons majoritairement enfouis.

À court terme, l'habitude et la routine, c'est une ligne aérienne, mais l'innovation, c'est refuser la culture de l'impossible, c'est-à-dire faire une ligne souterraine de 45 km en courant continu qui aboutit à Fos-sur-Mer avant 2030. Ce projet souterrain aurait « de la gueule », et nul ne doute que les municipalités trouveront les terrains nécessaires à l'enfouissement. Mais à quel coût ? Il y a 23 ans, une ligne aérienne de 225 kV ne coûtait plus que deux fois plus cher qu'une ligne aérienne. Accompagnée de ses deux stations de conversion, une ligne souterraine de 400 kV coûtera plus cher qu'en aérien. Mais de combien très exactement ? Car ce coût doit être diminué des externalités négatives d'une ligne aérienne sur les deux départements : pertes économiques et pertes de chance liées aux impacts sur le paysage, le tourisme, l'agro-tourisme et la faune.

Refuser la culture de l'impossible

À moyen terme, l'innovation 2030 c'est rapprocher le producteur d'électricité du consommateur. Dans une vie antérieure, l'auteur de ces lignes a expérimenté les réacteurs nucléaires « de poche » de notre Marine nationale. Ils fonctionnent parfaitement depuis 57 ans et sont un avant-poste des petits réacteurs civils que notre pays aurait déjà dû mettre au point s'il n'avait pas eu à sa tête des hommes sous une emprise antinucléaire. Rapprocher producteurs et consommateurs d'électricité en refusant la culture de l'impossible, c'est implanter à Fos-sur-Mer un chapelet de réacteurs modulaires. C'est possible et cette réponse à l'ultimatum aurait également « de la gueule ».

Que ce soit à court ou bien à moyen terme, des solutions techniques émergent pour s'affranchir d'une ligne aérienne aux portes de la Camargue. Et que l'on ne dise plus que c'est irréalisable. Cela fait 50 ans que la culture de l'impossible fabrique des victimes et immobilise la France. Même pour une ligne de 400 kV, il est temps d'utiliser l'innovation et de retrouver une étoffe de héros amoureux des défis.

(1) Connecting to power : political connections, innovation and firm dynamics

______

(*) Didier Julienne anime un blog sur les problématiques industrielles et géopolitiques liées aux marchés des métaux. Il est aussi auteur sur LaTribune.fr.