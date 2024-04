La Lituanie est favorable au déploiement d'armes nucléaires en Pologne

La Lituanie se montre de plus en plus entreprenante face aux vélléités de russification de Vladimir Poutine. Le président de l'ex pays de l'URSS, Gitanas Nauseda, a fait écho vendredi à l'idée émise par son homologue polonais Andrzej Duda de voir déployées dans son pays des missiles nucléaires de l'Otan pour dissuader la Russie.

Les deux présidents ont discuté des questions de sécurité alors qu'ils s'étaient retrouvés pour assister à des manoeuvres militaires de l'Alliance dans le "corridor de Suwalki", une bande de terre de 65 km séparant, à la jonction entre Pologne et Lituanie, le Bélarus allié de Moscou et l'exclave russe très militarisée de Kaliningrad.

"L'idée de déployer des armes nucléaires n'est pas belliciste ni menaçante pour la Russie, c'est un élément de dissuasion", a déclaré le président lituanien devant la presse.

Le flanc est de l'Otan

Son homologue polonais, le conservateur Andrzej Duda, a proposé cette semaine de déployer des armes nucléaires de l'Otan sur le territoire de son pays pour faire face aux missiles déployés par la Russie à Kaliningrad et au Bélarus, une idée que n'a pas soutenu le gouvernement libéral du pays mais qui a hérissé Moscou.

M. Duda a cependant de nouveau défendu cette idée vendredi.

"La totalité du territoire de l'Otan, comme nous le comprenons, doit être défendu de manière appropriée et adéquate, et il est donc très logique qu'un dispositif nucléaire puisse être redéployé vers le flanc est de l'Otan", a-t-il dit.

"Etant un de ces pays, nous avons déclaré être prêts à accueillir ces armes", a-t-il ajouté.

Les deux présidents s'exprimaient durant des exercices engageant 1.500 soldats de l'Otan pour tester différents scénarios de défense dans le Corridor Suwalki, considéré comme le point faible de l'Alliance dans la zone.

Des soldats allemands en Lituanie

La Lituanie, pays balte de près de 3 millions d'habitant, s'ouvre de plus en plus aux forces d'entreprises militaires, notamment à celles de l'Allemagne et du le géant de l'armement Rheinmetall qui va y ouvrir une usine d'obus de calibre 155 mm.

Début avril, l'Allemagne a commencé à déployer sa brigade militaire permanente, une vingtaine de soldats ayant été envoyés dans la capitale Vilnius pour préparer l'arrivée d'autres troupes.

Berlin a déclaré l'année dernière que l'armée allemande déploierait environ 4.800 hommes dans ce pays européen sur une base permanente, afin de renforcer le flanc oriental de l'Otan, dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie.

L'Allemagne s'est engagée à déployer en Lituanie une brigade lourde qui comprendra des unités de chars, d'ici fin 2027.

De même, les Pays-Bas vont y déployer temporairement des systèmes de défense antiaérienne Patriot.

