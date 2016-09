Les États-Unis commémorent le 11 septembre en pleine campagne présidentielle

Le 11 septembre 2001 entre 8h46 et 10h28, 19 terroristes d'Al-Qaïda avaient perpétré quatre attentats quasi-simultanés en détournant des avions de ligne avant de les précipiter sur les tours jumelles du World Trade Center à New York, sur le Pentagone près de Washington et dans la campagne de Pennsylvanie à Shanksville. Le nombre des victimes s'est élevé à près de 3000 morts et quelque 75000 personnes subissent aujourd'hui encore les conséquences physiques et mentales de cet événement déclencheur d'une guerre mondiale contre le terrorisme qui n'a cessé de s'intensifier depuis.

Les noms des victimes seront lus ce dimanche matin dans une cérémonie du souvenir qui se déroulera à Ground Zero. En lieu et place des deux tours jumelles du World Trade Center a été construit le One World Trade Center également baptisé "Freedom tower", une tour encore plus haute encore que celles détruites lors des attentats.

Hillary Clinton (à l'époque sénatrice de New York) et Donald Trump doivent assister à la cérémonie. La candidate démocrate a dû s'excuser samedi, après avoir déclaré la veille que la moitié des électeurs de son adversaire républicain dans la course à la Maison Blanche pouvaient être regroupés dans "un panier de gens déplorables", un dérapage qualifié par Donald Trump de "pire erreur de la campagne."

De son côté, le président Barack Obama observera un moment de silence à huis clos à la Maison Blanche, avant d'assister à une cérémonie du souvenir au Pentagone aux côtés de son secrétaire à la Défense Ashton Carter. A l'occasion de cet anniversaire, le président américain a mis en garde lors de son allocution hebdomadaire à la radio samedi contre toute réponse simpliste au terrorisme :

"C'est notre diversité, notre façon d'accueillir tous les talents, de traiter tout le monde de la même manière quelle que soit sa race, son sexe, ou sa religion, qui contribue à faire de notre pays un grand pays. Et si nous restons fidèles à ces valeurs, nous honorerons la mémoire de ceux que nous avons perdus et nous garderons notre pays libre et fort."

Affirmant que les Etats-Unis continueraient de "combattre sans relâche les organisations terroristes comme Al-Qaïda et le groupe Etat islamique", il a conclu "Nous les détruirons et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre pays".