Revenu universel : le fondateur d'eBay investit 500.000 dollars au Kenya

Le revenu universel continue d'intéresser la Silicon Valley. Le réseau Omidyar Network de l'entrepreneur américain Pierre Omidyar dont la fortune est évaluée à 8 milliards de dollars par Forbes, vient d'investir 493.000 dollars dans une expérimentation de revenu universel au Kenya. Ce projet est piloté par la plateforme GiveDirectly, une association à but non-lucratif qui vient en aide aux familles situées dans l'extrême pauvreté. Cette initiative provient de la volonté de vouloir expérimenter le revenu universel :

"Il est clair que les transferts d'argent ont un rôle important à jouer dans la réduction de la pauvreté et l'autonomisation des individus. [...] Même si l'on sait que les transferts d'argent dans les pays en développement aident à réduire la pauvreté et améliorer les revenus pour des familles, ce projet n'a pas été testé sur une période à long terme ou avec un pôle important de bénéficiaires."

75 centimes de dollar par jour

Le projet prévoit de verser quotidiennement à 6.000 Kenyans des sommes d'argent fixes peu importe leurs revenus. Le versement de cette somme équivaut à la moitié du revenu moyen dans certaines zones rurales du Kenya. D'après la Banque mondiale, le seuil de pauvreté est fixé à 1,9 dollar par jour. D'après le communiqué, 20.000 autres personnes doivent également recevoir une somme mais pour une période plus courte. 200 villages en tout sont concernés. Des chercheurs de l'université de Princeton et du Massachussets Institute of Technology vont travailler également sur le projet afin d'en évaluer l'impact.

La Silicon Valley s'intéresse au revenu universel

Pierre Omidyar n'est pas le premier entrepreneur de la Silicon Valley à soutenir le dispositif de revenu universel. Le PDG de Space X Elon Musk a plusieurs fois exprimé la nécessité d'un revenu universel notamment face à l'automatisation du travail. Il avait avait d'ailleurs expliqué sur la chaîne CNBC :

"Je veux être clair : ce n'est pas quelque chose que je souhaite voir arriver (ndlr : l'automatisation du travail) mais je pense qu'elle surviendra probablement. Et si mon évaluation est correcte, et elle va vraisemblablement l'être, a précisé Elon Musk. Alors nous devons penser à ce que nous allons faire à ce sujet".

Le chercheur et écrivain américain Evgeny Morozov explique que cet attrait des entrepreneurs californiens pour le revenu universel est notamment lié au libertarianisme.

"Bien sûr, il y a d'abord la vieille allergie libertarienne à l'Etat-providence, un spectre que le revenu universel, combiné à un démantèlement total des services publics, pourrait définitivement réduire à néant."

L'autre explication avancée par le penseur est liée à la nature précaire des emplois. Cette dernière "serait mieux supportée si les employés disposaient par ailleurs d'une ressource stable. Conduire une voiture pour Uber serait alors vécu comme un loisir, agrémenté d'un petit bénéfice matériel. Un peu comme la pêche, mais en plus social".

