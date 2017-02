Fillon et Macron jugés comme les meilleurs en économie

Des candidats à la présidentielle 2017, ceux qui sont les mieux jugés par les Français en matière d'économie sont François Fillon et Emmanuel Macron, selon un nouveau baromètre réalisé par l'institut BVA pour La Tribune. Environ 22 %* des sondés estiment en effet que les meilleurs propositions en matière économique sont formulées par François Fillon, de même pour Emmanuel Macron. Ensuite c'est Benoît Hamon qui est jugé le plus convaincant en économie (14 %) devant Jean-Luc Mélenchon (11 %) et Marine Le Pen (11 %). Chez les sympathisants de gauche, Benoît Hamon est toutefois le plus crédible (33 %) devant Macron (28 %) et Mélenchon (25 %), alors qu'à droite, Fillon (57 %) convainc largement plus que Macron (15 %). Ce dernier rencontre en fait un écho plus fort au centre-gauche.

Macron séduit les ménages aux revenus modestes...

En effet, « si le choix d'Emmanuel Macron le situe à la première place chez les sympathisants du Parti socialiste (43 %, devant Benoît Hamon : 42 %) ou du Modem (38 %), les opinions sont plus réservées chez les sympathisants de la gauche non socialiste (13 %) », indiquent les auteurs de l'étude de BVA. En outre, chez les ménages aux revenus modestes, c'est également Emmanuel Macron qui séduit le plus en matière d'économie: « chez les Français membres de foyers dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1.500 euros, Emmanuel Macron (25 %) devance Jean-Luc Mélenchon (20 %) et François Fillon (20 %) », constate BVA. De même, chez les employés et ouvriers (CSP-), Macron « arrive en première position mais à un niveau inférieur à son score moyen (19 %) et il ne devance que très légèrement Marine Le Pen (17 %) », note l'institut.

... mais il est perçu comme peu protecteur des salariés

En revanche, alors que le programme économique du candidat devrait être dévoilé prochainement, les Français se montrent clairement sceptiques sur le fait qu'il protégera davantage les salariés. En effet, « 71 % % des Français estiment que le projet économique d'Emmanuel Macron ne permettrait pas de protéger davantage les salariés ». C'est donc un biais économique libéral qui définit le plus Emmanuel Macron au sens des Français. Il faut dire que l'ancien ministre de l'Economie semble pâtir de « la séquence négative pour le gouvernement autour de la loi Travail et de son impact sur le poids des salariés dans le dialogue social », note l'étude. Et quel que soit le courant politique, ils sont très peu de sympathisants à considérer qu'il améliorera la protection des salariés, que ce soit à gauche (26 %), à droite (24 %) ou au FN (11 %). Seuls les sympathisants En Marche ! (63 %) le pensent majoritairement.

Le Pen, peu considérée en économie

Enfin, l'autre enseignement important de cette enquête est que Marine Le Pen reste fort peu considérée en matière d'économie (seulement 11 % de soutiens), alors même que « sa base électorale de premier tour mesurée dans les sondages d'intentions de vote (27 % à 27,5 % dans le sondage BVA du 23 février) », explique l'institut. Elle suscite notamment un rejet massif - 78 % des sondés - sur sa proposition (encore floue) de remplacer l'euro par le franc. Preuve, aussi, que ses propositions en matière d'économie ne sont globalement pas d'une importance majeure pour son électorat, qui lui préfère ses thèses sur la sécurité, l'identité et l'immigration.

*La marge d'erreur estimée de ce sondage réalisé auprès de 1.315 individus est de 2,2 points de pourcentage