Journal de campagne : Fillon va réorganiser le parti LR

L'ère Sarkozy terminée chez Les Républicains, c'est François Fillon, vainqueur de la primaire de droite ce dimanche, qui va désormais distribuer les places à la direction du parti de droite. Le candidat à la présidentielle 2017 aurait d'ores et déjà choisi le nouveau directeur général des Républicains selon L'Obs, et il s'agirait de Patrick Stefanini, l'homme qui a dirigé sa campagne pendant la primaire.

Sans surprise, Laurent Wauquiez, président par intérim et soutien de Nicolas Sarkozy, devrait être écarté. « J'aime ce que je fais mais ce n'est pas moi qui décide », a déclaré ce matin sur RTL le président de la région Auvergne- Rhône-Alpes, qui ne se fait pas d'illusion sur son avenir. Toujours selon une information de L'Obs, Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, pourrait reprendre le poste de secrétaire général. Les noms de Bruno Retailleau, Thierry Solère et Jérôme Chartier circulent aussi.

Pas de primaire entre Valls et Hollande ?

Depuis ce week-end, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur une éventuelle candidature du premier ministre Manuel Valls à la primaire de la gauche. De quoi créer quelques remous au sein de la majorité. Proche de François Hollande, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair sur Europe 1 ce matin. « Il n'y aura pas de primaire » entre le président de la République et le Premier ministre en vue de l'élection présidentielle de 2017, a-t-il indiqué. Visiblement très remonté, Stéphane le Foll a toutefois précisé que Manuel Valls avait « tout à fait la possibilité » d'être candidat, « mais à ce moment-là, il n'est plus Premier ministre ».

Ce week-end, Manuel Valls a en fait accentué la pression sur François Hollande pour la présidentielle de 2017, n'excluant pas, dans un entretien au JDD d'être candidat face à lui à la primaire du PS et expliquant vouloir « casser cette mécanique qui conduirait (la gauche) à la défaite ». Et d'ajouter : « chacun doit mener ses réflexions en responsabilité. Je prendrai ma décision en conscience ».

Filippetti craint un fiasco pour la primaire de gauche

Sur France Inter ce matin, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti a appelé le chef de l'Etat François Hollande à se présenter à la primaire de la gauche. Si tel n'était pas le cas, ce serait, selon l'ancienne ministre frondeur, « absolument inimaginable et ça serait d'ailleurs intolérable ». « Il y a un processus qui a été décidé collectivement. Personne, fût-il président de la République, ne peut s'en abstraire », a -t-elle ajouté. À gauche, il faut « que l'on se lance vraiment dans l'organisation et la campagne des primaires, ce qui n'est malheureusement pas assez le cas », a-t-elle dit également. L'ancienne ministre craint que cette primaire ne soit un fiasco : « J'ai peur que ce soit une primaire au rabais, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas à Solférino, les dirigeants socialistes, à l'Élysée, ils ont tout fait pour qu'en quelque sorte on étouffe la primaire ».