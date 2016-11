Journal de campagne  : Valls mieux placé que Hollande, Sarkozy dans de beaux draps

L'hypothèse Valls en 2017 prend de l'ampleur. Selon un sondage BVA, François Hollande serait en effet battu par Arnaud Montebourg au second tour de la primaire à gauche, contrairement à son Premier ministre qui s'imposerait nettement, quel que soit son adversaire, si le chef de l'État n'est pas candidat. S'il était candidat à la primaire, François Hollande, en nette baisse, sortirait en tête au premier tour avec 40 % (- 3 points) d'intentions de vote, devant Arnaud Montebourg qui gagne un point à 34 %. Si Emmanuel Macron était également candidat, c'est lui qui arriverait en tête au premier tour avec 28 %, juste devant l'actuel chef de l'État crédité de 27 %, et Arnaud Montebourg à 24 %. Benoît Hamon recueillerait 11 % à 13 % des voix, selon cette enquête réalisée pour Orange et la presse régionale.

Fillon poursuit sa remontée

Une fois de plus, un sondage fait état d'une remontée de François Fillon dans les intentions de votes à la primaire de la droite et du centre. Dans la dernière enquête Ifop-Fiducial pour Paris Match, iTélé et Sud Radio, le député de Paris fait un bond de 8 points (20 %). «La dynamique Fillon bouleverse la donne et modifie de manière profonde le rapport de forces électoral », constate Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. Alain Juppé recule pour sa part de 4 points (33 %), mais garde tout de même une confortable avance à 5 jours du scrutin. Le maire de Bordeaux ne dispose en revanche plus que de 3 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État baisse toutefois lui aussi mais d'un point (30 %). Le recul d'Alain Juppé est donc plus lié à la dynamique de François Fillon qu'à celle de l'ancien président. Du reste, Alain Juppé peut toujours trouver un motif de satisfaction avec les résultats du second tour. Le maire de Bordeaux l'emporterait nettement face à Nicolas Sarkozy (59 % contre 41 %). Il bénéficierait d'un fort report des voix fillonistes (61%) et d'un anti-sarkozysme qui reste très marqué.

Sarkozy explique à Fillon qui est « le patron » ...

Afin de tempérer la remontée de Fillon dans les sondages, Nicolas Sarkozy a voulu rappelé sur RTL ce matin que « le patron, c'est celui qui est élu, pas celui qui est nommé. Lorsque j'étais président de la République, je décidais d'un certain nombre de réformes, que François Fillon mettait en œuvre, loyalement ». L'ancien président fait ainsi référence à la formule de Jacques Chirac qui lui était adressée, en 2004 : « Je décide, il exécute ». Il reconnaît par ailleurs « une différence importante » avec François Fillon. « Il propose une augmentation de deux points de la TVA. Je m'oppose absolument à toutes augmentations des impôts. François Hollande a augmenté les impôts de 50 milliards, je ne crois pas qu'une purge améliorera la situation française. Nous avons les impôts les plus élevés d'Europe. C'est une erreur économique », juge Nicolas Sarkozy.

... mais est rattrapé par les affaires

C'est peut-être un tournant dans la saga judiciaire qui suit Nicolas Sakrozy depuis maintenant plusieurs années. Dans un entretien filmé avec Mediapart, Ziad Takieddine, l'homme qui a introduit Nicolas Sarkozy auprès de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi avant la campagne électorale de 2007, avoue avoir apporté au ministère de l'Intérieur, fin 2006 et début 2007, plusieurs valises d'argent liquide préparées par le régime de Kadhafi, pour un montant total de 5 millions d'euros. «J'ai découvert des choses qui ne méritent plus d'être cachées », déclare-t-il, en annonçant son intention de « raconter exactement les faits à la justice ». Ziad Takieddine décrit ainsi avec précision lors de l'entretien la livraison des valises d'argent libyen au ministère de l'intérieur. Il déclare les avoir remises à deux reprises à Claude Guéant, alors directeur de cabinet du ministre, dans son bureau, puis une troisième fois, en janvier 2007, à Nicolas Sarkozy en personne, dans l'appartement privé du ministre de l'Intérieur de l'époque. Cet argent aurait été destiné à financer la campagne électorale de l'ancien chef de l'Etat en 2007.

NKM se verrait presque en ministre de la Défense

A moins d'une semaine du premier tour, la candidate à la première de droite et du centre Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM) a longuement insisté sur BFM/RMC ce matin devant Jean-Jacques Bourdin sur sa volonté de mieux partager le budget européen de la défense, qui pèse selon elle trop sur la France. « En France, avec le Brexit, notre effort militaire c'est 25% du budget de la défense européen. Est-ce qu'on continue à la porter tout seul? », a interrogé la candidate. « Moi je ne trouve pas normal (...) qu'il n'y ait pas plus de soutien de la part de nos partenaires européens, quand on se bat au Sahel, c'est pour la stabilité de la région, c'est pour l'ensemble de l'Europe », a-t-elle plaidé. Un appel du pied pour obtenir le poste de ministre de la Défense en mai 2017 ? « Je ne tombe pas dans vos provocations, c'est un peu gros », a répondu NKM à Jean-Jacques Bourdin, arborant pourtant un large sourire à l'évocation du poste. « On est avant le premier tour alors on n'est peut-être pas en train de faire les gouvernements. Le gouvernement c'est dans six mois mais le vote c'est dimanche », a-t-elle insisté.