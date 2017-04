Présidentielle 2017 : Macron battrait Le Pen avec 61% des voix

Selon un sondage OpinionWay-Orpi pour Les Echos et Radio Classique publié mardi Emmanuel Macron serait élu président de la République le 7 mai prochain avec 61% des voix contre Marine Le Pen, créditée de 39% des intentions de vote. Un écart inchangé par rapport aux premières intentions de vote dévoilées lundi.

Fort report des voix de Benoît Hamon

Le candidat du mouvement en marche profiterait notamment selon OpinionWay du report de 83% des voix du candidat socialiste Benoît Hamon, de 55% de celles des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui ne s'est pour l'heure pas personnellement positionné pour le second tour, et de seulement 44% des voix de François Fillon. Marine Le Pen, quant à elle, pourra compter sur 32% des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, 38% des voix de François Fillon et 98% de son propre électorat du premier tour.

L'enquête à été réalisée en ligne les 23 et 24 avril auprès d'un échantillon de 2.222 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas. Il n'est pas précisé si les personnes interrogées le 23 avril, jour du premier tour, l'ont été avant ou après l'annonce des résultats.

(Avec Reuters)