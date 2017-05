Valls candidat "majorité présidentielle" ? Finalement oui, "c'est en cours"

"[Le] Parti socialiste est mort, il est derrière nous" a justifié Manuel Valls après avoir déclaré, un peu vite semble-t-il, sa candidature aux législatives pour la majorité présidentielle. (Photo : A Evry, le 29 janvier 2017 au soir, une grande tristesse se lit sur les traits de Manuel Valls alors qu'il déclare sa défaite au second tour de la primaire de la gauche pour la campagne présidentielle.) (Crédits : Philippe Wojazer / Reuters)

Tout va très vite, et ce premier cafouillage en annonce sûrement d'autres... Au micro de RTL ce matin, Manuel Valls annonçait que, aux législatives, il serait candidat à Evry non pas pour le Parti socialiste mais pour la "majorité présidentielle". Une déclaration d'abord démentie, très vite, sur Europe 1, par Benjamin Griveaux, porte-parole de Macron, D'autant que le poste LREM à Evry est déjà pourvu... Puis vers 10 heures, on apprend que sa candidature sera étudiée.