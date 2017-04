Vingt-cinq Nobel d'économie fustigent l'instrumentalisation de leurs idées par le FN

Les économistes unissent leur force. A quelques jours du premier tour de la présidentielle, 25 lauréats du prix Nobel d'économie ont signé une lettre publiée par Le Monde dans laquelle ils dénoncent l'instrumentalisation de leurs idées par des élus du Front national. Ces derniers citent régulièrement ces spécialistes de renom pour justifier leur programme.

Si Joseph Stiglitz a plusieurs fois exprimé des critiques à l'égard de l'euro dans des ouvrages et des déclarations, le célèbre économiste ne souhaite pas être associé à Marine Le Pen et son parti, comme il l'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises.

Malgré des positions divergentes sur la zone euro, les questions monétaires ou les politiques économiques à mener pour relancer l'activité en Europe en France, les récipiendaires du célèbre prix ont décidé de faire front commun contre "cette instrumentalisation de la pensée économique dans le cadre de la campagne électorale française".

"Certains d'entre nous ont été cités par des candidats à l'élection présidentielle française, notamment par Marine le Pen et ses équipes, pour justifier un programme politique sur la question de l'Europe", écrivent ces 25 économistes, parmi lesquels l'Américain Robert Solow (prix Nobel en 1987), l'Indien Amartya Sen (1998) et le Français Jean Tirole (2014).

Les signataires se sont montrés favorables à la construction européenne qui "est capitale non seulement pour maintenir la paix sur le continent mais également pour le progrès économique des Etats membres et leur pouvoir politique dans le monde". Pour eux, les différents programmes isolationnistes peuvent représenter des dangers pour mener à bien la croissance.

"Les politiques isolationnistes et protectionnistes et les dévaluations compétitives, toutes menées au détriment des autres pays, sont de dangereux moyens d'essayer de générer de la croissance. Elles entraînent des mesures de représailles et des guerres commerciales. Au final, elles se révéleront préjudiciables à la France ainsi qu'à ses partenaires commerciaux."