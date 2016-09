Brexit : l'Estonie, une porte pour rester dans l'Union européenne

Le Brexit n'est pas encore acté, mais des britanniques attachés à l'Union européenne réfléchissent déjà à s'installer dans un pays voisin. À Londres, 60% des votants étaient pour le maintien dans l'Union européenne. Les procédures administratives faisant, la chose n'est pas aisée sauf... en Estonie. Depuis 2014, l'État balte offre la possibilité aux étrangers de devenir résident électronique, ou e-résident.

L'obtention d'une carte d'identité digitale se fait en seulement quelques clics sur le site e-estonia.com et pour la modique somme de 100 euros. Évidemment, ces résidents virtuels ne possèdent pas les mêmes droits qu'un citoyen lambda, puisqu'ils ne peuvent pas voter aux élections. Quant aux résidents d'un pays non-membre de l'UE, ils doivent avoir un visa pour fouler le sol estonien.

Les e-résident pourront bientôt faire des affaires à travers l'Europe

En revanche, il est tout à fait possible d'ouvrir un compte dans une banque estonienne, voire de domicilier son entreprise et même d'administrer le tout depuis l'étranger. La carte d'identité électronique permet de signer tout type de documents et contrats depuis son ordinateur, en la branchant sur un port USB (voir photo d'illustration).

Pour l'instant, le dispositif a permis la création de 1.000 entreprises, alors que le pays en compte 60.000, selon le Guardian. Les Estoniens pourrait bien profiter du Brexit pour attirer toujours plus d'activité. D'autant que selon le site du programme : "De récents changements dans la législation de l'Union européenne vont permettre dans les prochaines années aux e-résidents estoniens [...] de faire des affaires à travers l'Europe."

12.000 e-résidents

L'Estonie est à la pointe concernant la digitalisation. En 2002, le gouvernement a investi dans le réseau Wifi pour couvrir un maximum le territoire. Le vote électronique a été introduit dès 2007. Grâce à leur carte d'identité digitale, les Estoniens peuvent plus rapidement et facilement s'identifier sur le web, notamment sur les sites d'e-commerce. ils sont également dispenser de garder sur eux certains documents directement enregistrés sur leur carte digitale, comme leur permis de conduire et bientôt leur portefeuille Bitcoin.

Pour le moment, l'Estonie compte 12.000 e-résidents pour une population de 1,3 million d'habitants. Si le pays est connu pour son manque de transparence fiscale, obtenir une e-carte d'identité ne leur permettra pas dans profiter. Pour chaque transaction, l'e-résident doit d'abord s'identifier avec sa carte, ainsi les autorités ont le détails de ses transactions et de ses revenus, qu'elles transmettent à son pays d'origine, prévient l'équipe du programme. Point positif, la déclaration d'impôt peut se faire depuis l'étranger.