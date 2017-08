Travailleurs détachés : Macron dézingue une Pologne inflexible

En désaccord avec Emmanuel Macron sur un durcissement des règles relatives au travail détaché, le gouvernement polonais s'est attiré son courroux. Le chef d'État français a jugé vendredi que les Polonais méritaient mieux que leurs dirigeants, qui tournent selon lui le dos aux valeurs européennes et isolent leur pays.

Le refus des Polonais, confirmé jeudi par la Première ministre, de réviser la directive européenne sur le travail détaché est une illustration supplémentaire des erreurs de ce gouvernement, a dit le président français lors d'une conférence de presse au côté du président bulgare, Roumen Radev, à Varna. Ce refus "manifeste combien ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe, ce que je regrette". Ajoutant :

"La Pologne n'est en rien ce qui définit le cap de l'Europe d'aujourd'hui, a fortiori de l'Europe de demain. [...] L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne."

Il a rappelé le déclenchement d'une procédure de sanction par la Commission européenne contre la Pologne et évoqué les fonds structurels versés au pays, sans en dire plus.

La France, qui a rejeté en juin le projet de révision de la directive car il n'allait, selon elle, pas assez loin, a quelques semaines pour bâtir des compromis. La présidence estonienne de l'Union européenne fera une nouvelle proposition en septembre et une réunion ministérielle est prévue fin octobre que la Commission européenne et plusieurs Etats membres souhaitent conclusive. La France souhaite limiter la durée du travail détaché à 12 mois sur une période de deux ans, et que toutes les périodes comptent.

Un demi-million de Polonais en travail détaché

La Pologne est le pays qui profite le plus de cette directive et est farouchement hostile à toute réforme. Environ 500.000 Polonais sont employés par des entreprises polonaises dans d'autres pays membres de l'UE.

"Nous ne changerons pas de position. Nous la défendrons jusqu'au bout parce que c'est une position favorable aux intérêts des travailleurs polonais", a déclaré la Première ministre polonaise, Beata Szydlo, jeudi à la presse.

[Crédits : Statista.]



Emmanuel Macron a fait état d'une convergence avec son homologue bulgare sur la révision de cette directive, alors que Roumen Radev s'était auparavant montré plus prudent. Le président français a estimé que la Bulgarie devrait faire partie d'un espace Schengen rénové. Un souhait qu'il a également exprimé vis-à-vis de la Roumanie, qui a n'a pas exprimé de soutien clair mais a constaté la nécessité d'améliorer la directive européenne sur le travail détaché. Quant à la République tchèque et la Slovaquie, qu'Emmanuel Macron a également visité, elles ont apporté leur soutien mercredi à l'offensive française.

Moscovici veut un "compromis"

Face aux préoccupations que suscitent les règles sur le travail détaché au sein de l'Union européenne, le commissaire aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, a jugé vendredi sur Europe 1 nécessaire de trouver "un compromis" .

"La liberté de circulation, qui est une des grandes libertés de l'Europe, doit aller de pair avec le combat contre le 'dumping social'", a-t-il ajouté, donnant comme mot d'ordre "à travail égal, salaire égal".

Rappelant que la Commission européenne avait elle-même fait des propositions de réformes fin mai, il a jugé nécessaire de trouver un compromis sur le sujet avant la fin de l'année. L'UE est actuellement présidée par l'Estonie, plutôt en faveur d'un durcissement des règles sur le sujet, mais, à partir de 2018, c'est la Bulgarie, opposée à une telle évolution, qui prendra sa suite. En tout état de cause, Pierre Moscovici a prévenu qu'il ne fallait pas "bercer les Français d'illusions" sur une éventuelle harmonisation sociale de l'UE.

(avec Reuters et AFP)