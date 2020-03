La crise du coronavirus est un "cygne noir" selon un gestionnaire d'actifs

La crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus s'apparente pour les marchés financiers et l'économie mondiale à un "cygne noir", à savoir un choc externe imprévu et majeur, dit-on chez Carmignac.

Apparue mi-décembre en Chine, l'épidémie s'est propagée à une cinquantaine de pays, a entraîné les Bourses en territoire de correction en Europe comme aux États-Unis et a conduit l'OCDE à abaisser sa prévision de croissance de l'économie mondiale à 2,4% contre 2,9% attendu en novembre.

Personne ne peut évaluer aujourd'hui précisément l'évolution de l'épidémie, dit-il en invitant à se baser sur les données fiables disponibles et à se garder de toute spéculation.

"Comme dans tout choc externe, les dommages causés aux marchés et à l'économie tendent à être largement créés non pas par la cause initiale de la crise, mais plutôt par les réactions à celle-ci (mesures de confinement, rupture volontaire des chaînes d'approvisionnement, stress des consommateurs)", écrit-il.