Miloud Benaouda : « L'acceptation des diversités est absolument nécessaire dans les entreprises »

« Nous avons été surpris de voir que nous étions la première entreprise de l'agroalimentaire à avoir signé la Charte d'engagement LGBT+ de L'Autre Cercle. Or plus les entreprises seront nombreuses à s'investir dans l'inclusion et plus nous ferons avancer cette cause », souligne Miloud Benaouda, 46 ans, président de Barilla pour l'Europe de l'ouest.