COP 28 : Macron lance une pique contre l'Allemagne en poussant le G7 à sortir du charbon avant 2030

L'Allemagne appréciera. Présent ce vendredi à Dubaï pour la COP28 sur le climat, Emmanuel Macron a poussé les pays membres du G7 à « s'engager à mettre fin au charbon » avant 2030 pour « montrer l'exemple », alors que la première version d'un projet d'accord prévoit la réduction voire la sortie des énergies fossiles. La poursuite des investissements en faveur du charbon dans le monde entier est « une vraie absurdité » au regard de l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, et « donc nous devons engager un virage absolu » pour en sortir, a déclaré le chef de l'Etat français à la tribune de la COP28.

« Les pays émergents doivent sortir du charbon, et c'est le deuxième combat après celui que les pays les plus riches doivent mener (...) Mais les pays du G7 doivent montrer l'exemple et s'engager à mettre fin au charbon chez eux avant les autres, c'est-à-dire avant 2030 », a-t-il lancé, en rappelant l'engagement de la France de fermer sa dernière centrale à charbon « d'ici 2027 ».