Énergies solaire : les investissements devraient surpasser toutes les autres sources d'électricité 2024 (AIE)

Le solaire devrait poursuivre sa belle lancée en 2024. Les investissements dans cette technologie « devraient dépasser 500 milliards de dollars » cette année, selon l'Agence internationale de l'Énergie (AIE) dans son rapport annuel consacré aux investissements dans l'énergie sorti ce jeudi 6 juin. Un montant qui « [surpassera] toutes les autres sources de production (électrique) réunies », est-il précisé.

Ainsi, comme en 2023, le solaire devrait attirer plus d'investissements que ceux dédiés à la production électrique à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz), de l'éolien, du nucléaire et des barrages. Ce qui a des effets concrets : sur les 507 gigawatts (GW) d'énergie renouvelable mis en service en 2023, les trois quarts ont été dans le solaire.

Doublement des investissements dans les renouvelables

Plus globalement, c'est l'ensemble des sommes allouées au développement des énergies renouvelables que l'AIE attend à la hausse. Malgré la hausse des taux d'intérêt, qui freine les nouveaux projets, notamment dans les pays du Sud, « les investissements mondiaux dans les énergies propres devraient presque doubler par rapport aux combustibles fossiles en 2024, grâce à l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et à la baisse des coûts des technologies propres », peut-on lire dans son rapport. L'AIE assure notamment que le coût des panneaux photovoltaïques a reculé de 30% ces deux dernières années. Dans un autre rapport en janvier, elle indiquait d'ailleurs que ce mouvement devrait se poursuivre avec la montée observée des capacités manufacturières.

Le monde dépensera ainsi, en 2024, 2.000 milliards de dollars pour s'équiper dans les énergies propres (solaire, éolien et nucléaire, véhicules électriques, réseaux et stockage électriques, carburants bas carbone, efficacité énergétique, pompes à chaleur). Soit deux fois plus que le montant pour les énergies fossiles (1.000 milliards). Les investissements pour l'extraction et la production de gaz et de pétrole devraient atteindre cette année 570 milliards de dollars (+7% après 9% en 2023).

« Les investissements dans les énergies propres établissent de nouveaux records, même dans des conditions économiques difficiles, ce qui met en lumière la dynamique de la nouvelle économie énergétique mondiale », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.

L'an dernier, les investissements dans l'électricité renouvelable et les réseaux avaient « dépassé pour la première fois le montant consacré aux combustibles fossiles », selon l'Agence de l'énergie de l'OCDE basée à Paris.

Peu encore mieux faire

Reste que, bien qu'en hausse, ces investissements sont insuffisants pour atteindre l'objectif que se sont fixés les gouvernements à la COP28 de tripler la capacité mondiale des énergies renouvelables d'ici 2030. Pour y parvenir, l'AIE indique qu'il faudrait encore doubler les investissements déjà prévus.

L'organisme a d'ailleurs appelé les pays à renforcer leurs plans en faveur des énergies renouvelables ce mardi, après avoir analysé la politique prévue en la matière par 150 États. « Les projets des pays ne sont pas encore alignés avec cet objectif clé (de triplement) fixé à la COP28, mais les gouvernements ont les moyens d'accélérer dans les mois qui viennent », s'est elle voulue néanmoins confiante. D'après ses estimations, les politiques des pays analysés aboutiraient à près de 8.000 gigawatts (GW) de capacités dans le monde à l'échéance 2030 (éolien, solaire, hydroélectricité...) sur les 11.000 GW nécessaires. C'est encore loin du compte mais beaucoup mieux que ce que le monde prévoyait il y a encore quelques années, estime-t-elle.

L'AIE regrette par ailleurs qu' « il existe d'importants déséquilibres en matière d'investissement ». En excluant le mastodonte chinois, les 300 milliards de dollars prévus en 2024 dans les économies émergentes et en développement sont bien loin de « ce qui est nécessaire pour répondre à la demande croissante d'énergie dans bon nombre de ces pays ». « Il faut faire davantage pour que les investissements aillent dans les endroits où ils sont le plus nécessaires », plaide Fatih Birol.

Il y a en tout cas urgence à agir. Investir dans les énergies propres permet de réduire les rejets de gaz à effet de serre issus des énergies fossiles, qui réchauffent la planète. Or, des dizaines de scientifiques ont alerté ce mercredi sur le fait que le réchauffement climatique causé par les activités humaines a atteint un « rythme sans précédent ». Selon eux, la fenêtre pour limiter à 1,5°C la hausse des températures, comme le veut l'accord de Paris de 2015, est déjà presque fermée.

(Avec AFP)