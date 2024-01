Électricité : la production des énergies renouvelables devrait dépasser celle du charbon en 2025

Déjà responsables de la production de 30% de l'électricité mondiale en 2023, la part des énergies renouvelables n'en finit pas de progresser. Elle devrait ainsi passer à 37% d'ici début 2025, si l'on en croit le rapport annuel « Électricité 2024 » de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et dévoilé ce mercredi. Ce dernier fournit des prévisions sur la demande, l'offre et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du secteur jusqu'en 2026.

Cette hausse de 7 points devrait notamment permettre de compenser la forte croissance de la demande dans les économies avancées, comme les États-Unis ou l'Europe. La croissance mondiale de la demande d'électricité a légèrement ralenti (-2,2% en 2023) en raison de la baisse de la consommation d'électricité dans ces économies. Elle devrait toutefois s'accélérer pour atteindre une moyenne annuelle de +3,4 % de 2024 à 2026. Reste que 85% de cette augmentation devrait provenir notamment la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

Peut encore mieux faire

Sur l'ensemble de l'année dernière, quelque 507 gigawatts (GW) ont été mis en service, soit 50% de plus qu'en 2022, avait déjà observé l'AIE publié mi-janvier. Dont les trois quarts dans le solaire photovoltaïque. « La capacité de production d'électricité renouvelable ne s'est jamais étendue aussi rapidement en 30 ans », avait-elle souligné. Il faut dire que les ambitions sont grandes en la matière : les gouvernements se sont fixés à la COP28 de tripler la capacité mondiale d'ici 2030. Mais au rythme actuel, il ne serait néanmoins pas atteint.

Cette augmentation de la production des énergies renouvelables a notamment pour but de baisser les émissions mondiales responsables du réchauffement climatique. Selon les climatologues, il faut que ce recul soit de 43% pour espérer limiter la hausse des températures à +1,5°C.

« Le secteur de l'électricité produit actuellement plus d'émissions de CO2 que tout autre secteur de l'économie mondiale. Il est donc encourageant de constater que la croissance rapide des énergies renouvelables et l'expansion constante de l'énergie nucléaire sont sur la bonne voie pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale d'électricité au cours des trois prochaines années », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, cité dans le rapport, reconnaissant toutefois que « des progrès supplémentaires sont nécessaires, et rapidement ».

Le rapport révèle que l'augmentation de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et du nucléaire semble entraîner un déclin structurel des émissions du secteur de l'électricité. Les émissions mondiales liées à la production d'électricité devraient ainsi diminuer de 2,4% en 2024, suivie de baisses plus modestes en 2025 et 2026.

Baisse du charbon, hausse du gaz

Outre le développement des renouvelables, la baisse des émissions ne pourra être significative qu'en réduisant la production des énergies fossiles. Bonne nouvelle à ce propos : le rapport de l'AIE de ce mercredi anticipe « un lent déclin structurel » du charbon, énergie la plus nocive pour le climat et la qualité de l'air. Globalement, la montée des renouvelables, couplée à la remontée à un certain niveau de la production nucléaire mondiale, devrait le faire reculer le charbon. Il passerait ainsi à moins du tiers de la production électrique globale.

Pour l'AIE, la production électrique à base de charbon devrait ainsi baisser en moyenne de -1,7% par an d'ici 2026. Au contraire de l'année 2023, qui a été marquée par un regain de +1,6% dans un contexte de faible production hydraulique en Inde et en Chine.

En revanche la production des centrales à gaz devrait s'accroître « légèrement » dans les trois ans à venir, d'environ +1% par an.

