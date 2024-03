Exxonmobil : un feu se déclare dans la raffinerie de Saint-Jérôme, entre le Havre et Rouen

Après l'incendie le mois dernier dans la centrale nucléaire de Chinon, un feu s'est déclaré ce lundi dans une autre infrastructure sensible. Dans l'après-midi, un incendie s'est en effet déclaré à la raffinerie Esso-ExxonMobil, un site Seveso situé à Port-Jérôme, entre Le Havre et Rouen (Seine-Maritime). Qualifié d'important par l'AFP, il a été circonscrit en 30 à 40 minutes, selon une source syndicale.

« L'incendie s'est déclenché vers 15h25 dans une unité de distillation de la raffinerie », a indiqué à l'AFP Catherine Brun, responsable de la communication d'ExxonMobil France.

Pour la dirigeante, il n'y a pas eu de blessés, contrairement à une source syndicale selon laquelle, « à cette heure, on (recensait) cinq blessés légers, des salariés qui se trouvaient à proximité du départ de feu. Ce sont des personnes choquées ou des blessures légères ». Les « cinq blessés » sont des salariés d'ExxonMobil, dont deux pompiers, selon le responsable des questions de santé au travail de la CGT 76, Gérald Le Corre. Selon la communication d'ExxonMobil, « en tant que site Seveso, nous avons des moyens disposés sur le site » pour faire face à ce type d'accident et le « plan d'opération interne a été déclenché ». « Le personnel a été mis en sécurité », a précisé Catherine Brun. Selon ExxonMobil, un millier de personnes travaillent sur le site. Il n'a pas été possible d'avoir le chiffre des personnes travaillant dans l'unité de distillation où l'incendie s'est déclaré.

La plateforme de Gravenchon, sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie, comprend une raffinerie et une usine de lubrifiants Esso, adossées à un complexe pétrochimique ExxonMobil Chemical France.

La raffinerie de Donges a dû être mis à l'arrêt il y a une quinzaine de jours

Cette annonce intervient alors que le site de Donges, deuxième raffinerie de France, a dû être mis à l'arrêt il y a une quinzaine de jours pour « corrosion et des fuites », selon la CGT de cette raffinerie de TotalEnergies, située près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Selon Fabien Privé Saint-Lanne, secrétaire général de la CGT au sein de la raffinerie, il y a des problèmes de corrosion et des fuites, un bouchage sur un four (...) mais aussi 32.000 kilomètres de tuyauterie « à refaire » sur ce site Seveso au seuil haut.

La moitié des installations de la raffinerie était déjà à l'arrêt depuis mi-décembre, à la suite d'une autre mise en demeure de la préfecture de la Loire-Atlantique qui enjoignait à TotalEnergies « de respecter les dispositions (...) pour les tuyauteries ».