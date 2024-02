Nucléaire : EDF annonce qu’un feu s’est déclaré dans la centrale de Chinon, deux réacteurs à l’arrêt

Sueurs froides à Chinon. Ce samedi, EDF a annoncé qu'un incendie s'était déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans la centrale nucléaire de Chinon, en Indre-et-Loire. Hors zone nucléaire heureusement. Pour rappel, la centrale nucléaire de Chinon, l'une des plus vieilles de France, possède quatre réacteurs à eau pressurisée de 900 MWe. Mis en service entre 1982 et 1987, ils ont produit l'an dernier 5,4% de la production d'électricité nucléaire française.

Arrêt automatique du réacteur n°3

Vers 02h40, « un feu s'est déclaré au niveau du transformateur principal de l'unité de production numéro 3, situé hors zone nucléaire. L'unité de production numéro 3 de la centrale nucléaire de Chinon s'est arrêtée automatiquement, conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur », a annoncé EDF. Et d'ajouter que les équipes d'intervention de la centrale « se sont immédiatement rendues sur place, et conformément aux procédures, les secours extérieurs ont été appelés. Le feu est éteint ».

Sur son site internet, l'ASN, l'Agence de sureté nucléaire a indiqué qu'un plan d'urgence interne avait été déclenché : « La perte de l'alimentation électrique externe principale du réacteur 3, à la suite de ce feu, a entraîné l'arrêt automatique du réacteur. Les équipements incendie nécessaires à l'extinction du feu se sont mis en service », a-t-elle déclaré. Outre l'unité n°3, l'unité de production n°4 est à l'arrêt « en toute sûreté », précise l'électricien.

Contrôle du réseau des eaux pluviales

« L'ASN sera attentive au contrôle du réseau des eaux pluviales sur les réacteurs 3 et 4 et examinera, en lien avec EDF et l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ndlr), les conditions de levée du plan d'urgence interne, afin d'autoriser sa levée », a poursuivi le gendarme français du nucléaire.

Cette semaine, lors de la grève de certains salariés d'EDF entre lundi et mardi, les grévistes ont retardé le débranchement prévu du réacteur numéro 1 pour maintenance, ce qui va décaler la période de travaux, prévue jusqu'en octobre.

