Retraites : dans les raffineries, le mouvement social marque une pause

La grève contre la réforme des retraites, entamée le 7 mars à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique), a été suspendue vendredi jusqu'au 13 avril, ont annoncé les syndicats, qui appellent à une nouvelle mobilisation les 13 et 14 avril. "C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Nous avons pris acte de l'entêtement du président et avons conclu que ce mouvement allait durer sur le temps long", a déclaré Fabien Privé Saint-Lanne, délégué syndical CGT (majoritaire), à la sortie d'une assemblée générale.

Nouveaux préavis déposés pour les 13 et 14 avril

"Emmanuel Macron a fait le choix d'un bras de fer long et difficile", a-t-il ajouté. "Nous allons être le cauchemar d'Emmanuel Macron, son chewing-gum et nous ne lâcherons rien. Ce n'est pas un échec mais une pause pour reprendre dès la semaine prochaine", a-t-il expliqué.

Entamée le 7 mars dernier, la grève a duré 5 semaines. Un nouveau préavis de grève a été déposé les 13 avril et 14 avril, à l'orée de la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de réforme des retraites et sur le référendum d'initiative partagée.

"Nous restons très fortement mobilisés et allons trouver de nouvelles formes d'actions pour nous inscrire dans le long terme", a ajouté Marin Guillotin, responsable syndical Force Ouvrière à la raffinerie de Donges, citant des actions comme des manifestations, des barrages filtrants et "des choses qu'on ne connaît pas encore".

Huit jours à redémarrer

La raffinerie de Donges, à l'arrêt depuis plusieurs semaines pour des raisons techniques indépendantes de la grève, met environ huit jours à redémarrer. Elle ne pourra donc pas immédiatement reprendre son activité. Mais des livraisons de carburants pourront être effectuées, ont précisé les syndicats.

Des difficultés d'approvisionnement en carburant persistaient vendredi en région parisienne, ainsi qu'en région Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire, à l'approche du long week-end de Pâques, selon l'analyse par l'AFP des données du site gouvernemental des prix.

