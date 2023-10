L’entreprise vendéenne Rollix rafle le marché des couronnes d’orientation des éoliennes de l’Île d’Yeu et de Noirmoutier

Malgré la redoutable concurrence chinoise, c'est finalement une entreprise vendéenne qui va œuvrer sur le futur parc éolien des îles d'Yeu et Noirmoutier. Ce mardi 10 octobre, Siemens Gamesa, le fournisseur des 62 éoliennes, a signé au conseil départemental de la Vendée un contrat avec le groupe Defontaine (130 millions d'euros de chiffre d'affaires) et sa filiale Rollix, dont 40% de son activité est généré par l'éolien. Laquelle fournira depuis son usine de La Bruffière en Vendée les couronnes d'orientation pour les éoliennes offshore. Ce contrat représentera pour elle une augmentation du chiffre d'affaires éolien de 10% sur les deux prochaines années.

« C'est un moment plus qu'important pour le département de la Vendée », a réagi son président Alain Leboeuf. Ce dernier a poussé depuis la signature du contrat en 2014 avec l'Etat pour que le choix se porte sur une entreprise locale et non chinoise, espérant des retombées économiques pour son territoire. Malgré quelques inquiétudes qui entourent ce projet, notamment chez les marins pêcheurs, « il fallait que nous acceptions un projet qui soit visible depuis les côtes. Mais avec une contrepartie. Il n'y aura pas de transition énergétique sans qu'il y ait de la croissance sur le territoire », insiste l'édile.

Un aboutissement

A ses côtés, Marc Hirt, directeur général d'Ocean Winds France, développeur majoritaire du parc EMYN, se félicite de cet aboutissement. Il faut dire que la finalisation de ce contrat était attendue depuis plus d'un an. « C'est un projet de longue haleine. Il fallait avoir toutes les autorisations administratives, purger tous les recours mais aussi financer ce projet... Nous avons attendu d'avoir fait le closing financier [l'ensemble des accords de financement ont été signés le 5 avril 2023 - ndlr] et d'avoir la commande. Il fallait que la signature de ce contrat intervienne au plus tard cet automne pour être dans le calendrier. Aujourd'hui, c'est le bon moment ! », justifie Frédéric Petit, président de Siemens Gamesa France. Et d'ajouter : « Il y a aussi des enjeux de compétition de la concurrence chinoise. S'aligner sur les prix chinois n'est pas accessible pour Rollix », poursuit-il tout en reconnaissant, sur un plan technique, le savoir-faire de la société vendéenne.

20 millions d'euros d'investissement

Pour mener à bien ce contrat, Rollix dit avoir injecté une enveloppe de plus de 20 millions d'euros dans « l'acquisition de nouvelles machines-outils (5 millions d'euros l'unité) et des lignes de peinture de protection contre l'oxydation », précise Éric Jacquemont, président et directeur général du groupe Defontaine.

C'est donc dans son usine vendéenne de La Bruffière que seront produites les couronnes d'orientation de l'ensemble des éoliennes du parc. « Nous avons lancé les trois premiers prototypes actuellement en phase finale. Les premières livraisons sont attendues pour avril 2024. » Ces pièces « stratégiques » qui mesurent quatre mètres de diamètre seront ensuite posées au large des côtes vendéennes pour 25 ans minimum, sans changement. Elles permettront de faire tourner les éoliennes jusqu'à 150 km/h. L'électricité produite sera ensuite injectée dans le réseau RTE.

D'une puissance de 496 mégawattheures (MW), ce parc éolien qui représente un investissement d'environ 2,5 milliards d'euros, sera capable de fournir l'énergie nécessaire à la consommation annuelle de 800.000 personnes, soit l'équivalent de la population vendéenne. Sa mise en service progressive est prévue en 2025 « Aujourd'hui, la Vendée produit 20% de ce qui est consommé localement. En 2025, nous produirons plus de 60% de l'énergie qui sera consommée dans le département », complète Alain Leboeuf.

Un potentiel d'emplois en Vendée

Si le chantier de construction mobilisera sur deux ans et demi 1.600 emplois directs en France, il représente aussi un potentiel d'emplois en Vendée. Chez Rollix, pas moins de 200 collaborateurs de la R&D à l'activité commerciale en passant par la production (sur un effectif total de 650 personnes) seront impliqués dans la fabrication des couronnes.

L'assemblage des éoliennes s'effectuera sur le port de Saint-Nazaire et l'activité de maintenance pendant l'exploitation du parc sera assurée à partir de fin 2025 depuis l'Ile d'Yeu, à Port-Joinville, par une soixantaine de salariés qu'il faudra loger. Là aussi le président du département veut mobiliser les entreprises du territoire.

En tout, 780 sociétés vendéennes pourraient participer à la construction de ce futur parc éolien. Parmi elles, figurent entre autres Atlantique Scaphandre et le chantier OCEA aux Sables-d'Olonne.

Pour Marc Hirt d'Ocean Winds France (la co-entreprise formée par Engie et EDPR), ce contrat ne doit d'ailleurs pas « être un achèvement ». Selon lui, « il faut absolument que toutes les entreprises vendéennes qui peuvent contribuer à ce projet le fassent. Nous les identifions et travaillons avec le département en ce sens. Ce n'est donc qu'un début. Nous pourrons dire que ce parc à contribuer à l'essor économique local. » Et Alain Leboeuf de prévenir : « Vous signez ce matin avec Rollix. Il va falloir signer avec d'autres entreprises. Je vais rester insistant là-dessus. »