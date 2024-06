Législatives : de l’éolien en mer à l’agrivoltaïsme, l’inquiétude gagne la filière des énergies renouvelables

Publiquement, peu d'acteurs du monde des énergies renouvelables prennent la parole sur le contexte politique actuel et le risque de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite alors que le Rassemblement national se présentera en position de force aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, après sa large victoire aux européennes. Mais, en coulisses, l'inquiétude est bien présente. « Ils sont catastrophés », rapporte un bon connaisseur du secteur.

Et pour cause, le RN ne cache pas son désamour pour les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Il s'agit là d'énergies renouvelables électriques dites intermittentes au regard de leur production qui varie selon l'ensoleillement et la présence ou non de vent, mais dont le développement reste néanmoins indispensable pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France. En effet, l'électrification massive des usages, nécessaire à la sortie des énergies fossiles, requiert une production accrue de courant, qui ne pourra être assurée par les seuls nouveaux réacteurs nucléaires, dont la mise en service n'interviendra pas avant 2035-2037 selon les calendriers les plus optimistes.

Moratoire sur l'éolien... et le solaire ?

Or, lors de la Présidentielle de 2022, Marine Le Pen plaidait tout bonnement pour « un moratoire sur l'éolien et le solaire » et pour un « démantèlement progressif des sites en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie » pour l'éolien. Concernant le programme de Jordan Bardella pour les élections européennes du 9 juin, le sort réservé à l'énergie solaire reste flou. Il n'empêche que le président du RN ne mâche pas ses mots à l'égard des énergies renouvelables dans leur ensemble. « En imposant les énergies intermittentes (...), la Commission saccage le système électrique français, qui garantit pourtant notre sécurité d'approvisionnement, une énergie décarbonée et un prix attractif », peut-on lire dans un paragraphe intitulé « Refaire de la France un paradis énergétique ». Paradis qui n'a d'ailleurs jamais existé puisque que notre mix énergétique dépend depuis de nombreuses années d'énergies fossiles importées, comme le souligne le think tank Terra Nova dans une note dédiée.

« À lui seul, le secteur des énergies renouvelables représente 150.000 emplois et un chiffre d'affaires de 39 milliards d'euros. Entre 2000 et 2019, le développement des énergies renouvelables a permis d'éviter l'importation de 910 millions de barils de pétrole et a permis de réduire de 40 milliards d'euros la facture énergétique français », argue le Syndicat des énergies renouvelables (SER) dans un communiqué de presse qui appelle à faire barrage au RN, sans toutefois le nommer directement. « Les énergies renouvelables constituent pour les dix prochaines années l'outil de souveraineté énergétique du pays, ce sont des filières qui ont gagné la bataille de la compétitivité », défend, pour sa part, Michel Gioria, le délégué général de l'association France Renouvelables.

Inquiétudes pour l'industrie de l'éolien offshore

Au-delà d'une potentielle arrivée au pouvoir du RN, la dissolution de l'Assemblée nationale et le période de réserve que doivent observer les membres du gouvernement créent une période de flottement, qui, elle aussi, nourrit les inquiétudes. En effet, la concertation publique sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et sur la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui devait débuter cette semaine, a été reportée en juillet. Ce qui devrait mécaniquement décaler la publication d'une nouvelle feuille de route énergétique, définissant les objectifs de puissance filière par filière, attendue d'ici la fin de l'année après de multiples reports.

« La première source d'inquiétude concerne des effets très concrets, notamment en matière d'éoliennes en mer. Les dispositions de la PPE actuellement en vigueur ne permettent pas de lancer l'appel d'offres de 10 gigawatts », souligne Jules Nyssen, président du SER. Le gouvernement prévoyait, en effet, de lancer ce méga appel d'offres à l'issue d'une concertation dont les résultats sont attendus à l'automne. Or, sans cette approche à grande échelle, la France n'atteindra pas ses objectifs de 2035 sur l'éolien offshore. « Il va falloir très rapidement reprendre le calendrier et tenir les trajectoires, notamment pour faire tourner les usines qui fournissent les composants des éoliennes », pointe Michel Giorgia, alors que l'Hexagone compte plusieurs sites phares de cette industrie, dont l'usine de Siemens Gamesa, située au Havre, ou encore l'usine LM Wind Power, basée à Cherbourg.

Coup d'arrêt pour le photovoltaïque dans les champs

Les craintes grandissent également du côté des champs. Si les acteurs de l'agrivoltaïsme s'estiment soulagés de la publication, le 9 avril dernier, d'un décret très attendu encadrant cette activité, qui vise à concilier production d'électricité solaire et production agricole, les travaux nécessaires au déploiement de cette jeune filière sont loin d'être finalisés. En effet, le décret du 9 avril ne traite pas de la question très épineuse du partage de la valeur. Une mission parlementaire devait justement s'en saisir mais celle-ci a disparu avec la dissolution de l'Assemblée nationale. « C'est un vrai coup d'arrêt alors qu'il s'agit d'un enjeu déterminant pour le secteur et que l'on commence à observer certaines dérives dans les territoires », regrette Audrey Juillac, agricultrice dans le Lot-et-Garonne et présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA).

La profession attendait également des arrêtés relatifs à la contractualisation et au contrôle des projets. Et d'un point de vue opérationnel, « nous n'avons plus d'interlocuteurs », déplore Audrey Juillac, dont la fédération avait pour habitude d'échanger régulièrement avec ses deux ministères de tutelle, l'Économie et l'Agriculture. « Tout est à l'arrêt », constate-t-elle.