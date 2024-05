Hôtellerie : pourquoi le room service a quelque chose de magique

Au bord du lac de Côme, Villa d'Este, Italie, 2 heures du matin, une envie de tagliolini al limone... La réponse au téléphone est immédiate.

« Certo !

- Ah...

- Ma... signore, les voulez-vous au naturel ou au bouillon de poule ? »

Cette anecdote racontée par Sylvain Ercoli, directeur du Bulgari Hotel, à Paris, témoigne de la dimension à la fois magique et simplissime du grand art hôtelier : « Le room service passe par l'importance des classiques, des plats comme à la maison. C'est un équilibre délicat entre innovation et tradition, luxe et simplicité, mondialité et localité. Au-delà de cela, il y a comme une solidarité naturelle créée par l'univers de la nuit ; lorsqu'un client appelle à 3 heures du matin et se voit servir dans le quart d'heure des spaghettis sauce tomate basilic avec un joli verre de vin italien, alors, à cet instant, notre mission est réussie. » Sept personnes sont de veille la nuit dans son hôtel cinq étoiles de l'avenue George-V, on peut réclamer aussi bien une pizza napolitaine qu'un vélo à 2 heures du matin.

Le room service est une sorte d'exercice à part, défiant toute logique, car il procède de l'envie soudaine, une fringale, un grignotage impulsif. Il est enfant de bohème (chic). Il répond à notre envie d'intimité ultime, de se retirer du monde tout en en profitant. Juste quatre murs, les vôtres. Enfin, ceux de votre chambre. D'hôtel de préférence. La vie, comme la note, prend alors une petite touche délicieusement salée.

No dress code

Le room service, c'est un peu la vie en exclusivité, rien que pour vous. Le monde peut s'arrêter, qu'importe, il y a, réunis dans une chambre, deux êtres qui ont toutes les raisons de s'y trouver. Au diable les restaurants et leurs transports en commun, vous êtes ici rien que pour vous et votre unique plaisir. Une fois la porte refermée, il ne restera plus que l'essentiel et son irrésistible superflu.

Qu'importent vos manies et vos hantises, il y a dans la chambre et son room service comme une extraterritorialité. No dress code, vous pouvez arpenter votre tanière la cravate dénouée, une chaussure à l'envers. Vous pouvez même ne rien faire (le nouvel hédonisme), ne pas penser, lire un livre allongés en cuillère, jouer avec le soufre, vous réapproprier le temps et son espace, faire ce qui vous chante. Il y a dans le room service comme une carte blanche, une page vierge. Il n'est pas l'exclusivité des grands hôtels; même dans un trois-étoiles, il suffit de prévoir soi-même l'intendance. Cela entre aisément dans un sac de voyage : une jolie bouteille, des raisins, des mandarines, des biscuits et de la tendresse. Il peut être aussi l'éden des solitaires, mais ils ne vous le raconteront pas, de peur de faire des envieux...

Cinq adresses PARIS

Bulgari Hotel

30, avenue George-V (8e).

bulgarihotels.com



Hotel Grand Amour

18, rue de la Fidélité (10e).

hotelamourparis.fr ILLE-ET-VILAINE

Les maisons de Bricourt, Rœllinger

1, rue DuGuesclin (Cancale).

maisons-de-bricourt.com PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Hôtel Arraya

34, Plazidako Bidea (Sare).

arraya.com ITALIE

Villa d'Este

Via Regina, Cernobbio, lac de Côme.

villadeste.com