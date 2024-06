Gad Elmaleh : « L’antisémitisme doit être le problème de tous »

À 53 ans, Gad Elmaleh, devenu grand-père il y a un an, commence une nouvelle vie, quasi monacale. Il ne boit plus d'alcool, prie chaque matin et suit des stages de développement personnel. « Chouchou », son personnage burlesque de travesti, semble loin. Quand nous le rencontrons, au palais des congrès de Saint-Brieuc, il arpente les routes de France depuis plusieurs mois déjà pour présenter Lui-même, son neuvième seul-en-scène. En coulisse, il semble détendu et pose en habitué pour notre photographe. À 19 h 30, la salle est comble. Couples de retraités, lycéens et étudiants, familles avec enfants : les fidèles de « frère Elmaleh » viennent de tous les bords. Ils rient, du premier sketch au dernier. Et nous aussi. L'humoriste ne laisse aucun moment de répit, tout est drôle et tout y passe : l'argent, la notoriété, les élections, l'amour, ses addictions, l'Amérique, Monaco et même Johnny Hallyday. Les accusations de plagiat survenues en 2019 l'ont meurtri, il sait désormais s'en amuser. Les bouleversements du mouvement MeToo le questionnent, et là aussi il ose la blague.

Né à Casablanca dans une famille juive, Gad Elmaleh croit en Dieu et défend sans faux-semblant son intérêt profond pour la religion catholique, sur scène, mais aussi le lendemain, quand nous l'interrogeons. Volubile sur sa foi, prudent quand il s'agit de parler politique, mais ferme dans son opposition aux partis extrémistes, il aborde pour la première fois depuis les attaques du 7 octobre le sujet de l'antisémitisme.

Avant son arrivée à Paris, où il se produira à l'Olympia, il poursuit sa route vers Le Mans, puis à Bressuire, passe à Marseille, avant de rejoindre La Grande-Motte, Narbonne, Agen... Pèlerin de l'humour, en voiture ou en train, simplement accompagné de son régisseur et d'un agent de sécurité, il aime aller à la rencontre de son public. Et travaille sans cesse à l'écriture de son spectacle, éternel insatisfait, perpétuel perfectionniste, avec dans son objectif le Dôme de Paris, qu'il devrait remplir en février 2025.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Comment est né ce nouveau spectacle, Lui-même ?

GAD ELMALEH - De la peur de l'ennui. En 2022, après mon film Reste un peu, on m'a proposé des rôles au cinéma mais je n'en avais pas envie. Je préférais aller dans les comedy clubs parisiens pour pratiquer mon « sport », l'humour, et rester connecté à mon métier. Je jouais chaque soir huit minutes en essayant des petits fragments de blagues qui, mis bout à bout, ont donné le spectacle. Dans la jeune génération du stand-up, comme dans le nouveau tennis, ça joue plus vite, plus fort. J'ai besoin, comme un pianiste qui chaque jour répète ses gammes, de maintenir en activité ce « muscle ». C'est aujourd'hui ma façon de travailler, de créer. J'appartiens à cette école. Je suis frappé par certains de mes confrères et amis qui ne pratiquent pas leur art au quotidien.

Jamel, par exemple ?

Non, car Jamel, lui, a décidé d'arrêter la scène. S'il revenait avec un show, il serait excellent. Son talent et son charme sont à un tel niveau. Il y a également ceux qui ne viennent pas du stand-up, qui travaillent à leur manière, hors des comedy clubs. Florence Foresti, par exemple. Je suis allé la voir à l'Olympia, j'ai pris une claque. Elle a un langage corporel puissant, elle a un propos, de l'autodérision.

Vous avez écrit Lui-même avec le comique Roman Frayssinet : comment est née cette collaboration ?

Je le suis depuis ses débuts. Kev Adams me l'a fait découvrir par son sketch sur le parachute. De l'absurde, génial. Au contact de Roman, j'apprends énormément, ça me force à être plus exigeant. Il a comme moi une forte appétence pour la spiritualité et la foi. On a rencontré ensemble des représentants de différentes religions. Il est irrésistible. Il a 30 ans, et je pense que c'est le plus fort en France.

Plus fort que vous ?

Oui ! Et c'est la première fois que je pense ça ! [Rires.]

Il est votre muse, donc !

Haha ! Oui, mais j'aurais préféré que ce soit une femme pour en tomber amoureux.

Vous ne pourriez pas tomber amoureux d'un homme ?

Tomber en amour, comme diraient les Québécois, oui. Mais ce serait non sexué. Roman va flipper en lisant cela, mais, franchement, je pourrais vivre avec lui ! Plus sérieusement, il a été un déclencheur pour ce nouveau spectacle. On a joué ensemble au Redline, un club de Montpellier. On écrivait en journée, et le soir on était sur scène trente minutes chacun. À l'époque, l'an dernier, je n'avais pas assez de textes pour écrire un spectacle entier. Aujourd'hui, le show dure une heure vingt. Et je me laisse encore quelques mois pour le faire évoluer. J'échange aussi avec d'autres humoristes, sur l'écriture et sur les vannes, Briac et Yassine Hitch notamment.

Que voulez-vous raconter dans ce spectacle ?

La quête permanente d'un je-ne-sais-quoi, le bien-être ou le bonheur, à travers la spiritualité, l'amour, la famille, les voyages, le rêve américain, l'ailleurs. Par exemple, je détourne de manière comique mes retraites spirituelles chez les moines, ou le fait d'avoir arrêté l'alcool, en me disant alcoolique oui, mais anonyme non.

Vous êtes allé aux Alcooliques anonymes ?

Non, mais j'ai été suivi par ce qu'on appelle un sponsor, un coach, qui m'a aidé à arrêter de boire. Par contre, j'ai pris le réflexe de lire tous les jours la « réflexion quotidienne des Alcooliques anonymes ».

Vous êtes un croyant pratiquant ?

Je ne sais pas vraiment... Le matin, je peux faire une prière « best of », une prière juive suivie d'un « Je vous salue Marie ». C'est aussi le cas avant de monter sur scène. Je vais à la synagogue pour Kippour et chez mes parents pour le repas de shabbat. Il y a des chants arabes, parce qu'on est séfarades, et je dis quelques mots en français pour exprimer de la gratitude. Je vais parfois à l'église. Je trouve inspirant ce que développe l'islamologue Rachid Benzine. Bref, est-ce que tout cela fait une pratique ? C'est davantage de la réflexion intellectuelle, de la méditation, une quête de compréhension.

Dans le film Reste un peu, sorti en 2022 et que vous avez réalisé, vous racontez l'hostilité de vos proches devant votre intérêt pour la religion catholique : est-ce que ce fut vraiment le cas ?

Je n'ai pas, comme dans le film, pensé à me faire baptiser. Mais, bien sûr, mon entourage a trouvé étrange mon intérêt pour les cathos. Certains ont eu peur de voir l'un des leurs faire ce détour. Mais un détour ne veut pas dire se perdre. Je suis né juif, dans un pays musulman, je vais à l'église et j'aime les agnostiques. Et je suis aussi plein d'autres choses !

Reçu le 23 décembre 2022 au Vatican par le pape François, à qui il présente Reste un peu, son film qui raconte son détour par le catholicisme. (Crédits : © LTD / ABACA)

Dans ce film qui raconte votre fascination pour l'Église catholique, vous faites jouer une sœur de la communauté des Béatitudes, mouvance accusée d'abus et de violences. Le saviez-vous ?

Non, je ne savais rien de ces accusations. J'ai rencontré sœur Catherine à Lourdes, nous avons parlé longuement de tous les sujets. Voilà pourquoi je l'ai fait tourner. Mais à aucun moment je n'ai voulu faire la promotion de qui que ce soit.

Vous défendez la laïcité ?

Elle est indispensable. On ne peut pas vivre sans. Mais, comme dans tout, il y a des fondamentalistes de la laïcité. C'est dommage de se passer de toute forme de spiritualité. Pendant le Covid, je regrette que l'on n'ait pas entendu plus de femmes et d'hommes de foi. Ça aurait été apaisant. Certains rabbins ou imams ont essayé de comprendre les mutations que l'on vivait. De la même manière, sur ce que l'on vit actuellement, ce moment de panique politique. Entre nous, citoyens lambda, on ne fait pas ce travail. On ne devrait pas attendre chaque élection pour « découvrir » qu'il y a de l'antisémitisme, du racisme et un vote RN.

Vous votez ?

Non. Il faut être français pour voter. Je suis marocain et canadien.

En tant que juif et en tant qu'homme public, est-ce que l'on vous demande de prendre la parole et d'incarner le combat contre l'antisémitisme ?

Non, on ne me le demande pas. C'est apaisant d'avoir, dans chaque communauté, des figures qui prennent la parole. C'est apaisant, mais pas toujours utile. L'antisémitisme est un bruit sourd, omniprésent depuis toujours. Dans des périodes de crispation, on monte le son de ce bruit sourd et sombre. Il se dissipe ensuite, mais il reste. Cela dit, attention, car l'antisémitisme, ce n'est pas uniquement les actes atroces commis ou des insultes. C'est aussi une forme de langage. Quand on parle de LA communauté, c'est un début de stigmatisation. Tous les juifs de France ne pensent pas pareil. Il y a beaucoup de courants de pensée différents. Il y a des juifs qui s'opposent à ce qu'une femme soit rabbin, par exemple. On m'a reproché d'avoir montré dans mon film une femme rabbin. On m'a dit que c'était un péché grave. Certains rabbins ont même appelé à me boycotter.

Avez-vous déjà été la cible d'antisémites ?

J'ai reçu des menaces violentes sur les réseaux sociaux, anonymes bien sûr. Mais ça ne m'inquiète pas. Je ne pense pas être au cœur de la menace. Il faut arriver à faire de l'antisémitisme le problème de tous. Ça doit concerner tout le monde, pas seulement les juifs. Pareil pour le combat contre le sexisme, les hommes doivent s'en emparer. De même, la pédophilie dans l'Église doit devenir le problème de toute la société.

Vos spectacles réunissent un public divers, de tous âges, de toutes origines et religions : comment l'expliquez-vous ?

Dans mes salles il y a autant de kippas que de voiles. Des cathos et des protestants aussi, même si on les repère moins ! Je répète plusieurs fois dans le spectacle : « La religion n'est pas votre identité. » C'est important. Je ne veux pas être défini par ma croyance ou par mon appartenance à une communauté. Mais je note que personne ne s'étonne qu'un artiste français athée réunisse un public varié. Moi je suis né au Maroc, je l'assume à 1 000 %, je suis juif, je l'assume à 1 000 %. Et mon intérêt pour la religion catholique, je l'assume à 1 000 %. Même si cela ne plaît pas à tout le monde.

Dans votre spectacle, vous abordez la politique avec un sketch sur le tatouage que vous aimeriez vous faire : les initiales de vos fils, R et N, pour Raphaël et Noé. Pensez-vous que les artistes doivent prendre position politiquement, notamment contre l'extrême droite ?

Je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas le droit de vote en France, je refuse donc de faire la leçon aux électeurs français. En revanche, je considère le vote comme un élément absolument indispensable et qui mérite une très grande attention de la part de chacun.

Même pour des partis extrémistes ?

Ces partis sont un danger, sans aucun doute. J'ai apprécié la déclaration de Kylian Mbappé [qui a appelé à voter contre les deux extrêmes aux législatives, la veille de l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro]. Mais est-ce que je me sens investi d'une mission ? Est-ce que je pense que ma voix va changer les choses ? Je n'en suis pas convaincu. Quand je serai français, je voterai et je vous répondrai peut-être différemment.

Vous prévoyez de demander la nationalité française ?

J'y réfléchis. J'avais commencé les démarches il y a quelques années mais c'était trop laborieux, j'ai laissé tomber. J'ai une carte de séjour, je paie mes impôts en France, je bénéficie des avantages qui en découlent comme la Sécurité sociale. J'adore mon statut d'immigré. Et, comme mes parents, je suis infiniment reconnaissant envers la France, c'est elle qui m'a permis de travailler et d'avoir du succès. La seule chose que je n'ai pas, c'est le droit de vote. Ce qui ne m'empêche pas, à chaque fois, de me demander pour qui je voterais.

Pensez-vous que votre parcours d'immigré marocain issu d'une minorité religieuse influencerait ce vote ?

Je ne sais pas. Ce statut ne me définit pas en tant que citoyen. Mais aurais-je eu la même carrière si, à mes débuts en France, une politique extrémiste avait été mise en place ? Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup d'immigrés marocains - mon père le premier - pensent encore, après des années, qu'ils sont invités ici et qu'il faut bien se comporter envers notre hôte français, être discret et respectueux. Ce qui ne veut pas dire être soumis.

Ressentez-vous, dans votre public et votre entourage, que le discours s'est radicalisé depuis les attaques terroristes du 7 octobre en Israël ?

Oui, le dialogue est plus difficile. On te demande de choisir un camp. Je discute beaucoup avec des humoristes israéliens et palestiniens qui abordent frontalement le sujet dans leurs sketchs, avec beaucoup d'humour. Quand je discute au téléphone avec ces amis de Tel-Aviv, ils me disent : « Nous, on est tristes, ici. Vous, en France, vous êtes anxieux. » En France, effectivement, c'est plus tendu, beaucoup de gens se crispent quand on dit que les attaques terroristes du Hamas sont des actes barbares et qu'en même temps on pleure les morts de Palestine.