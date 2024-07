LIEUX D'INSPIRATION (1/6) : Jean-Baptiste Andrea : « Écoute le silence ! »

Il y a les Prix Goncourt qui, jamais redescendus de leur Olympe, semblent toujours avoir au bord des lèvres la fameuse réplique de Duras à une journaliste impréparée (« Vous n'avez pas le niveau »). Et puis il y a Jean-Baptiste Andrea, qui vient vous cueillir en casquette - tee-shirt sous l'horloge de la gare de Cannes, sa ville natale, après quelques textos sans façon. Cela parce que, au bout d'un échange de mails également sans façon, il nous a convié à passer une journée avec lui aux îles de Lérins. « Je t'assure, si je te téléportais là-bas, tu ne saurais pas si tu es en Grèce, au Liban, ou même aux Caraïbes. » Voyons si l'île Sainte-Marguerite tiendra cette promesse.

Lire aussiPrix Goncourt : les quatres finalistes lus par « La Tribune Dimanche »

En attendant, on découvre vite, en cheminant à ses côtés vers les quais, que l'auteur est à la hauteur de ses livres : accessible, passionné. Rappelons qu'il n'a fallu que quatre romans - quatre marches - à cet ex-réalisateur pour décrocher la timbale littéraire suprême. Son secret : une prose volontiers romanesque mais nuancée, une construction préméditée (« Pour moi, une idée de livre, c'est quand j'ai la fin ») et surtout une ouverture vers l'infini, le rêve ou l'absolu. Rêves d'évasion des orphelins de la pension sordide de Des diables et des saints. Rêve du fossile de dinosaure qui pousse le paléontologue déçu de Cent Millions d'années et un jour à une expédition folle. Et rêve de cette beauté que Mimo, le narrateur de Veiller sur elle, Goncourt écoulé à 700 000 exemplaires, poursuit à coups de burin...

Un ange de complicité passe

Ce matin-là, la politique surveille Jean-Baptiste Andrea. La veille, après avoir signé la pétition des auteurs appelant à faire barrage à l'extrême droite, il s'est fendu d'une tribune disant que l'extrême gauche le glaçait aussi ! Comme elle a été publiée sur Internet, elle lui a valu une volée de bois vert - ou rouge-brun ? « Dans ma vie, j'ai deux lignes rouges, le racisme et l'antisémitisme », nous dit-il avant de remarquer, sur notre carnet, un autocollant en néerlandais - le ticket d'entrée de la maison d'Anne Frank, à Amsterdam, gardé par goût personnel du symbole. Un ange de complicité passe, vite chassé par l'urgence de la discussion.

Jean-Baptiste Andrea rêve de voir surgir « une figure apaisante, à la Édouard Philippe ». Et de louer les « vrais républicains », ceux de droite qui ont pris leurs distances avec Éric Ciotti, ou ceux de gauche, « comme Jérôme Guedj », qui ont rompu avec Jean-Luc Mélenchon. « C'est devenu honteux d'être modéré », déplore Andrea. Nous bavardons sur Camus, un autre modéré, conspué à la fois par les tenants de l'Algérie indépendante et par ceux de l'Algérie française pour avoir tenté de défendre une troisième voie puis supplié les deux camps de cesser leurs attentats. Camus, à qui toute l'intelligentsia donnait tort hier au nom du réalisme politique, et à qui nous donnons tous raison aujourd'hui au nom de l'humanisme. Mais voilà que le ciel s'éclaire et que le vent s'apaise : il est temps d'embarquer.

Un chemin monte une pente douce et boisée

Et nous nous retrouvons sur le pont d'une navette flottante, à regarder les îles de Lérins, quasi inhabitées, dresser leur superstructure de pierre par-dessus les flots, en songeant à la légende de Saint-Honorat, contée par Andrea, et à la source qu'Honorat aurait fait jaillir là-bas. « Les îles étaient plus grandes, mais en 410, à la suite d'un tremblement de terre, elles se sont enfoncées, et il est fort possible qu'il y ait eu des sources sur les terres qui ont été englouties. » La métaphore est belle : sous chaque histoire, toujours une autre histoire, un peu plus étendue...

Les îles, c'est là où tu vas pour oublier le monde. Ici, ma pression sanguine redescend

La navette accoste. Un chemin monte une pente douce et boisée, aux allures de maquis corse. Et soudain... c'est le silence, profond, à peine bordé par la rumeur de la mer. « Écoute le silence ! Tu comprends ? Les îles, c'est là où tu vas pour oublier le monde. Ce qui est fou quand on pense que la ville se trouve à 800 mètres. Ici, ma pression sanguine redescend. » S'y rend-il souvent ? « Environ une fois par mois. » Une habitude acquise dans son enfance ? « Non, j'y allais assez peu dans ma jeunesse. Mais quand je suis revenu habiter ici, j'ai redécouvert ma ville. » Puis, sur l'instruction de la photographe, on décide une prise de vue au bord d'un rivage.

En voyant Andrea ne plus savoir que faire de ses mains, on songe à cet autre Prix Goncourt interviewé jadis, qui nous avait dégainé Tchekhov, Deleuze et Dostoïevski avec l'air anxieux d'un candidat à Normale sup, mais qui à l'arrivée du photographe s'était métamorphosé en mannequin professionnel, adoptant des poses outrées visiblement répétées. Andrea, c'est le contraire. « Tu vois, je te l'avais dit : les Caraïbes », sourit-il en nous montrant un coin d'eau turquoise. La suite de la conversation nous conduit des soirées en clair-obscur qu'organise le héros de Gatsby le magnifique, de Fitzgerald, à l'étrange fête châtelaine du Grand Meaulnes d'Alain-Fournier. « Je l'ai découvert récemment - lorsque j'ai reçu le prix Alain-Fournier. Le Grand Meaulnes m'apparaissait alors comme un livre scolaire. Je l'ai lu, et j'ai pris une claque. Depuis, je me sers de cette scène pour dire que les images sont l'apanage de la littérature, et la défendre contre le cinéma. » Faut-il comprendre qu'il a renoncé à la réalisation ? « Si on me propose un épisode de série, peut-être, mais je ne veux plus faire de long-métrage. » C'est un autre, donc, qui adaptera Veiller sur elle à l'écran.

Il est temps de rentrer, déjà

Pour Andrea, tout est dans l'émotion. Cette émotion dont la critique française se méfie. Camus, toujours lui, avait « besoin d'être ému pour bien écrire ». « Nous sommes le pays de Descartes, et nous avons tendance à refuser l'émotion. Pour moi, il n'y a pas d'intellect sans émotion. C'est celle que j'ai ressentie en voyant Silvio et les autres de Paolo Sorrentino qui m'a fait écrire Veiller sur elle. » Et à présent, qu'est-ce qui l'émeut ? « Pierre Magnan, l'auteur de La Maison assassinée, complètement oublié alors que son écriture est magnifique. » Et le vol qu'il a effectué avec la Patrouille de France depuis Salon-de-Provence. « Avant de recevoir leur diplôme, les jeunes pilotes doivent passer une heure, au garde-à-vous, dans une salle appelée "le Temple", devant des marbres où sont inscrits les noms de tous les anciens élèves morts pour la France. »

Il est temps de rentrer, déjà, et l'on songe que pas une fois, pendant les cinq heures qu'a duré cette escapade pour écouter le silence et parler de ce qui compte, il n'a joué au petit jeu préféré du sérail littéraire français : débiner ses pairs. Ça nous change.

Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea, éditions L'Iconoclaste, 580 pages, 22,50 euros.