La fille de Brigitte Macron signe un premier roman

Tiphaine Auzière, la fille cadette de Brigitte Macron, est en train de mettre la dernière main à son premier roman. Le livre, qui sortira le 13 mars dans La Bleue, la collection littéraire de la maison Stock, s'intitule Assises. Comme la cour du même nom. C'est là que se tient le procès qui est la toile de fond du récit : celui d'une jeune femme, Laura, ayant poignardé à mort un mari qui la battait et la violait. Jugée pour homicide, Laura est défendue par une jeune avocate, Diane. Le roman de Tiphaine Auzière, elle-même avocate, relate l'histoire de cette Diane, le lien qu'elle noue avec Laura, les cas de conscience - et d'émotion - que cette affaire fait naître. Au-delà et à côté du procès, on est invité à suivre l'avocate dans son quotidien de femme de loi, et notamment la proximité qu'elle a développée avec une autre de ses clientes, une mineure victime d'inceste. « Il s'agit d'une fiction, pas d'une autobiographie, précise-t-on chez Stock. Ce roman s'inspire d'une affaire dans laquelle Tiphaine Auzière défendait la famille du mari. Là, elle inverse, elle retourne l'histoire. »