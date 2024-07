En Corse, les autonomistes ont la mine défaite

La Corse s'est réveillée lundi matin avec la gueule de bois. Le verdict des urnes est aussi sidérant qu'inédit. Le RN y réalise une poussée sans précédent dans les villes et en milieu rural. Et ce, à travers des candidats qui, pour la plupart, étaient inconnus au bataillon. À une exception près, les députés sortants, dont trois nationalistes affiliés au groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer, et Territoires) sont en nette difficulté.

Pour la majorité territoriale, c'est la double peine : le « raz-de-marée » bleu marine qui a déferlé sur toute la France a traversé la Méditerranée, submergeant tout sur son passage. Résultat, la perspective d'un statut d'autonomie est engloutie avec. De fait, Jordan Bardella a clairement manifesté, bien avant cette campagne électorale éclair, son hostilité à l'égard d'un processus d'émancipation institutionnelle, qu'il considérait comme une rampe de lancement pour la revendication d'indépendance.

Le RN en pole position dans deux circonscriptions

La première circonscription de Corse-du-Sud reflète le cataclysme provoqué par le RN : Laurent Marcangeli, ancien maire d'Ajaccio, président sortant du groupe Horizons à l'Assemblée nationale, y est devancé par Ariane Quarena, une mère de famille retraitée avenante, mais déconnectée des enjeux du territoire.

L'écart n'est que de 160 suffrages et Laurent Marcangeli a les meilleures chances de victoire. Sa deuxième place constitue toutefois un revers, deux ans à peine après son élection au premier tour avec 54% des voix, et l'élimination du candidat de Femu A Corsica, le parti au pouvoir à l'Assemblée de Corse. Elle transforme également le paysage électoral d'une circonscription de tradition libérale et bonapartiste.

Dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, dont Porto-Vecchio est l'épicentre, le candidat RN François Filoni, ancien syndicaliste CGT, devance très largement Paul-André Colombani, le député nationaliste sortant. Celui-ci devra batailler dur pour combler son retard de dix points.

La Haute-Corse, elle, se singularise. Dans la première circonscription dont la ville-centre, Bastia, est administrée par un maire nationaliste, Michel Castellani, le député sortant de la majorité de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, est arrivé assez confortablement en tête. Mais, là encore, devant un illustre inconnu, Jean-Michel Marchal, ingénieur à la retraite et ancien adjoint à la mairie de Marseille.

L'autre circonscription du nord avait la particularité de proposer l'unique triangulaire, sauf que le RN, arrivé en troisième position, s'est retiré. Le match de dimanche va donc se jouer entre le député sortant nationaliste Jean-Félix Acquaviva et le « LR canal historique » François-Xavier Ceccoli, avide de prendre sa revanche sur 2022, où il n'avait perdu que de 150 voix.

On remarquera enfin que LFI en Corse est réduite à la portion congrue.

Le processus d'autonomie compromis

Les nationalistes peuvent encore sauver les meubles, mais la pilule n'en est pas moins amère. Déjà, la réticence des candidats éliminés à se désister en leur faveur trahit le degré d'érosion de la majorité territoriale après quasiment dix années de pouvoir. Il est évident que la cherté de la vie dans l'île (plus de 10% d'écart avec le Continent sur le panier de la ménagère moyen) et le niveau de détresse sociale - la Corse est la région la plus pauvre de France avec 20% des foyers qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté - n'ont pas été suffisamment pris en considération.

En outre, les nationalistes commencent à faire entendre dans leurs analyses contrites une petite musique selon laquelle l'installation croissante de Continentaux dans l'île « parasite » le corps électoral, ce que dénoncent depuis longtemps les tenants de l'indépendance.

Mais pire encore que la douche froide de dimanche déclenchée par le « plein » des voix du RN, même dans les villages les plus reculés pourtant préservés de l'insécurité et des flux migratoires, c'est le « vide » qui s'ouvre sous les pieds de la majorité territoriale. La perspective d'une inscription de la Corse dans la Constitution et d'un statut d'autonomie assorti de prérogatives législatives et fiscales pour tenter de faire progresser les grands chantiers en cours (spéculation foncière, transition écologique, gestion de l'eau, traitement des déchets, transports de service public, etc.) risque d'être releguée.

« Le processus de Beauvau est extrêmement compromis », admet Gilles Simeoni qui a l'art de la formule euphémique. Pas de doute : l'autonomie est, elle aussi, dissoute.