ENTRETIEN VIDÉO- Dans un long entretien qu'il accorde à La Tribune, le président délégué du Medef Patrick Martin s'exprime - fidèle à son style : sans circonlocution - sur les enjeux cruciaux auxquels l'économie et les entreprises françaises sont confrontées : réformes de la retraite et de l'assurance-chômage, crises de l'inflation et de l'énergie, conflits géopolitiques, partage de la valeur, taxation des superprofits, débat sur la croissance-décroissance, plans de réindustrialisation, riposte au protectionnisme, loi sur l'immigration...