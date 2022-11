Aides aux entreprises : Bercy prévoit un « amortisseur d'électricité» pour 2023

L'onde de choc de la guerre en Ukraine continue de se propager sur l'économie tricolore. Neuf mois jour pour pour jour après l'éclatement de la guerre en Ukraine, beaucoup d'entreprises doivent toujours faire face à l'envolée des prix de l'énergie et ceux des matières premières. « L'inflation exceptionnelle est tirée par les prix de l'énergie. Pour une grande partie des entreprises françaises, il s'agit d'un choc exceptionnel », a déclaré l'économiste de l'institut des politiques publiques Paul Dutronc-Postel, lors d'une récente conférence de presse organisée à l'école d'économie de Paris.

Sur le plan macroéconomique, les perspectives s'assombrissent de mois en mois. « En Europe, on s'attend à un fort ralentissement de la croissance économique au dernier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Le taux d'inflation est inédit depuis les années 80. Ce qui est préoccupant est que le FMI table sur des risques à la baisse », a expliqué Emmanuel Moulin, patron de la direction générale du Trésor et connaisseur des crises, pendant une récente réunion avec des journalistes.

Lire aussiLa zone euro va entrer en récession en fin d'année, prévient la Commission européenne

Face à cette crise énergétique qualifiée « d'historique» par de nombreux économistes, Bercy a annoncé ce samedi 19 décembre un nouveau guichet d'aides pour les entreprises. « Nous allons massivement soutenir les entreprises françaises face à l'explosion de leurs factures. Nous ouvrons dès ce matin un guichet pour toutes les entreprises, simple, rapide et ciblé », avec des aides versées « sous 15 jours à 3 semaines », a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au micro de France Inter samedi 19 novembre.

Des aides pour les factures d'électricité et de gaz jusqu'à fin décembre

Le dispositif mis en place par le ministère de l'Economie doit permettre aux entreprises de soulager leur trésorerie pour la fin de l'année. D'après un communiqué dévoilé ce samedi, toutes les entreprises peuvent bénéficier de l'aide au paiement des factures jusqu'à 4 millions d'euros d'ici le 31 décembre prochain. Cette aide est disponible sur le site impots.gouv.fr. Il faut néanmoins répondre à certains critères pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles mesures.

Le prix de l'énergie doit avoir bondi de 50% en septembre et/ou octobre par rapport à la moyenne de 2021. Par ailleurs, les dépenses d'énergie doivent représenter 3% du chiffre d'affaires sur la période demandée. Ce mécanisme s'adresse principalement aux TPE et PME. L'exécutif a également prévu des mesures pour les entreprises ayant des factures encore plus lourdes à payer ou plus énergivores.

Pour ces sociétés, le montant de l'aide pourra grimper jusqu'à 150 millions d'euros. Mais ces soutiens ne devraient concerner qu'une petite partie du tissu productif tricolore. Bercy prévoit tout de même une prolongation des aides pour les ETI et les grandes entreprises jusqu'à la fin de l'année 2023.

Lire aussiCrise énergétique : plus de 300 entreprises françaises sont étranglées par les prix de l'électricité, affirme Bercy

Un nouveau dispositif pour amortir les factures d'électricité en 2023

Le gouvernement a mis en place il y a plus d'un an le bouclier tarifaire destiné à amortir la flambée des prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises. Selon le ministère des Finances, 1,5 million de TPE sont éligibles au bouclier tarifaire en France mais certaines passent à travers ce mécanisme.

Face à ces difficultés, l'exécutif a prévu de mettre en oeuvre un amortisseur d'électricité" pour toutes les PME et les TPE qui échappent au bouclier tarifaire à partir de l'année prochaine. « L'Etat prendra en charge une partie de votre facture d'électricité et ce montant sera déduit et affiché directement sur votre facture. C'est automatique, vous n'avez aucune démarche à faire », souligne le communiqué. Les entreprises éligibles ne devraient donc plus bénéficier du guichet pour les factures d'électricité mais il sera toujours ouvert pour les factures de gaz. En attendant, beaucoup d'entreprises déjà secouées par les années de pandémie risquent d'affronter un hiver particulièrement douloureux.

Lire aussiAccord en vue entre Paris et Berlin pour sécuriser les importations d'électricité allemande