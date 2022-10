Crise de l'énergie : Bruxelles prolonge d'un an l'assouplissement des aides d'Etat aux entreprises

En mars dernier, l'exécutif européen avait autorisé les 27 Etats membres à accorder des aides aux entreprises subissant l'impact des sanctions et la flambée des prix du gaz. Cet assouplissement devait initialement s'arrêter fin décembre 2022, mais sera prolonger d'un an. Ces aides pourront grimper jusqu'à 100 ou 150 millions pour les entreprises des secteurs les plus énergivores (mines, papeterie, chimie, ciment, verre, sidérurgie...).