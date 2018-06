Aides aux entreprises : un milliard d'économies identifiées à la rentrée

Le gouvernement entend identifier d'ici septembre un milliard d'euros d'économie sur les aides aux entreprises, a annoncé dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Le ministre a précisé dimanche au micro du Grand Jury RTL Le Figaro LCI le calendrier de la "revue complète" en cours des aides aux entreprises auxquelles l'Etat consacre chaque année près de 140 milliards d'euros. Il avait déjà annoncé que l'examen de ces aides et de leurs retombées économiques concernerait également les taux réduits de TVA.

"Je souhaite que d'ici le mois de septembre nous ayons identifié un milliard d'euros d'économie sur les aides qui sont apportées aux entreprises", a-t-il déclaré. "J'ai demandé au Conseil d'analyse économique (CAE) de m'aider à faire ce travail d'examen des aides aux entreprises", a-t-il précisé.

Cinq milliards d'économies sur le quinquennat

"Celles qui sont efficaces, celles qui créent de l'emploi et de l'activité seront maintenues. Celles qui ne peuvent pas apporter la preuve de créations d'emploi ou d'activité, elles n'ont pas vocation à l'être", a-t-il prévenu.

Au-delà des services de Bercy, qui effectuent cette analyse dans le but de dégager cinq milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, les parlementaires, ainsi que les organisations patronales et syndicales ont déjà été invités à apporter leur contribution.

Les économies réalisées dans le champ des aides aux entreprises ont vocation à couvrir le coût des dispositions de la future loi "Pacte" (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), estimé à un peu plus d'un milliard par an.

