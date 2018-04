Livret A : un taux plancher de 0,5% annonce Bruno Le Maire

La réforme de la méthode de calcul du taux du Livret A, produit d'épargne préféré des Français, aura bien lieu, a indiqué Bruno Le Maire ce jeudi. Le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré qu'il souhaitait "une règle beaucoup plus simple de calcul de ce taux, ce sera la moyenne du taux d'inflation et des taux d'intérêt". Et il y aura un taux minimum.

"Quelle que soit la situation des taux, quel que soit le niveau de l'inflation, la rémunération du Livret A ne baissera jamais en dessous de 0,5%. Nous nous étions engagés avec le Premier ministre à ce que le taux reste bloqué à 0,75% pour les deux prochaines années : cet engagement sera tenu", a-t-il insisté dans une interview sur BFMTV.

2017, un record de collecte depuis trois ans

L'été dernier, le gouvernement a en effet décidé de geler le taux de rémunération du Livret A au niveau auquel il est fixé depuis août 2015, soit 0,75%. Ce taux de rémunération est révisable deux fois par an, en janvier et juillet, en fonction d'une règle de calcul prédéfinie. Le gouverneur de la Banque de France émet des recommandations mais il revient au gouvernement de trancher.

L'encours total du Livret A s'élevait à 276 milliards d'euros à fin février 2018 selon la Caisse des Dépôts qui centralise l'essentiel de la collecte. L'an passé, le livret A a connu sa meilleure année de collecte nette depuis 2013, à plus de 10,2 milliards d'euros.