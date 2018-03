La popularité de Macron au plus bas dans les sondages

La popularité de Macron s'effrite sérieusement. Selon la dernière enquête exclusive BVA-La Tribune-Orange-RTL (*), le président de la République voit sa cote de popularité diminuer pour le troisième mois consécutif. Cette baisse intervient dans un contexte de grogne sociale alimentée par la multiplication des réformes menées à grands pas par l'exécutif. La mobilisation des fonctionnaires et des cheminots ce jeudi 22 mars reflète en partie le mécontentement de la population.

40% des interrogés ont une bonne opinion

Seuls 40% des interrogés par l'institut de sondages affirment avoir une bonne opinion de l'ancien banquier d'affaires, soit une baisse de 3 points par rapport à février mais surtout 12 points en comparaison à décembre. A l'opposé, 57% des Français signalent qu'ils ont une mauvaise opinion (+4 points) et 3% ne se prononcent pas. A titre de comparaison historique, ce niveau est relativement proche de ces prédécesseurs récents. Selon BVA, François Hollande disposait en effet d'un capital de 35% de bonnes opinons en mars 2013 contre 40% pour Nicolas Sarkozy en mars 2008 alors que la mesure se situait à un niveau plus élevé pour Jacques Chirac (44% en mars 1996 après une chute à 32% en novembre 1995) et François Mitterrand (51% en mars 1982). Au total, Emmanuel Macron a perdu 22 points de popularité chez les Français interrogés par BVA depuis son arrivée à l'Elysée. A l'inverse, la part des mauvaises opinions est passée de 35% à 57% sur la même période.

Du côté de Matignon, Edouard Philippe est également en perte de vitesse chez les personnes interrogées par l'institut de sondages. Seuls 43% des Français déclarent avoir une bonne opinion du Premier ministre (-4 points) alors que 54% en ont une mauvaise. "Les bonnes opinions à l'égard du chef du gouvernement régressent de 9 points en comparaison à décembre" souligne l'organisme.

Minoritaire chez les plus de 65 ans

L'une des leçons éclairantes des résultats est que pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en mai dernier, les bonnes opinions deviennent minoritaires chez les plus de 65 ans. Pourtant, cette catégorie constituait un socle électoral fort au moment de la campagne présidentielle. La hausse de la CSG chez les retraités a contribué à l'érosion de la cote de popularité de M.Macron alors que des milliers de seniors ont manifesté la semaine dernière pour défendre leur pouvoir d'achat. Dans la population des moins de 35 ans, la part des bonnes opinions est également en baisse de 6 points (42%)

Dans les catégories à bas revenus, la chute est vertigineuse. Seuls 21% des interrogés ont une opinion favorable pour l'ancien ministre de l'Economie, c'est 9 points de moins qu'en février et 25 points de moins qu'en décembre.

Baisse très marquée chez les sympathisants socialistes

Par couleur politique, la cote de popularité connaît une baisse très marquée chez les sympathisants socialistes (-11 points à 22%). Cette baisse de crédit "auprès de la gauche socialiste se retrouve dans une régression des bonnes opinions chez les Français ayant voté pour Benoît Hamon en 2017 (-7points à 36%) mais aussi dans l'électorat de premier tour du chef de l'Etat (-8 points à 76%)" explique BVA. Enfin si l'ancien haut-fonctionnaire maintient un bon taux de bonnes opinions chez les sympathisants de LREM (94%), il est en perte de vitesse chez les sympathisants LR (40%, -6 points).

Laurent Wauquiez en tête chez les sympathisants de droite

A droite, le président du parti Les Républicains domine le classement des personnalités politiques préférées. 62% des sympathisants de la droite veulent que Laurent Wauquiez ait davantage d'influence dans la vie politique française.

"Ce chiffre est en progression de 6 points en comparaison à février et place le président LR en tête dans cette frange de l'électorat. Ce résultat est appuyé notamment par une cote très élevée auprès des sympathisants Debout la France (74%)."

Chez les sympathisants LR, c'est François Baroin qui reste en tête du classement des cotes d'influence (70%, -3 points) alors que Nicolas Sarkozy arrive en deuxième position. L'ancien chef de l'Etat gagne même des points (68%, +7 points) alors qu'il vient d'être mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électoral" et "recel de détournement de fonds lybiens". Pour BVA, l'ancien ministre de l'Intérieur bénéficie "probablement d'un massif soutien, de circonstances, de son électorat de référence".

Besancenot en tête à gauche

Avec la mobilisation du 22 mars, le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et soutien de Philippe Poutou à la présidentielle de 2017 occupe la première position du classement des cotes d'influence auprès des sympathisants de gauche. "64% d'entre eux souhaitent qu'il ait davantage d'influence dans la vie politique française", souligne BVA. Olivier Besancenot devance même Jean-Luc Mélenchon (5 points, 59%) et Christiane Taubira (-9 points, 56%) alors que Benoît Hamon (52%, -8 points) et le député de la France Insoumise François Ruffin bénéficie de cotes d'influence majoritaires. Chez les socialistes, M.Besancenot arrive à la cinquième position dans un classement dominé par Anne Hidalgo (70%, +10 points).

Marion Maréchal Le Pen gagne du terrain

L'ancienne députée du Vaucluse gagne du terrain dans l'opinion des Français. Selon les résultats de l'enquête menée par BVA sur une sélection de femmes et d'hommes politiques, 31% des interrogés veulent que Marion Maréchal Le Pen ait plus d'influence dans la vie politique française. Elle arrive en troisième position derrière Alain Juppé (32%) et Nicolas Hulot qui reste la personnalité politique préférée des Français.

(*)Méthode : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés par Internet du 21 au 22 mars 2018. Elle est basée sur un échantillon de 1.053 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.