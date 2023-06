Comment Roland Garros gonfle ses recettes d'édition en édition

Chaque mois de mai, les visiteurs sont toujours plus nombreux à déambuler porte d'Auteuil, dans les allées bien tracées de Roland-Garros. Depuis la fin de la crise Covid, les affaires du mythique tournoi sont florissantes, avec 308 millions de revenus en 2022, soit 18% de plus qu'en 2019, grâce à d'importants investissements, amortis par un nouveau contrat de diffusion.

En 2015, d'importants travaux ont débuté afin de rénover le stade principal de Roland-Garros, le court Philippe Chatrier, où un toit a été construit afin de permettre aux joueurs de continuer à jouer lorsqu'il pleut ou qu'il fait nuit. Grâce au toit, l'organisation commercialise un plus grand nombre de places, une nouvelle catégorie de tickets étant uniquement dédiée aux « night sessions » (session de nuits) depuis 2021.

Record de spectateurs

« En 2022, on a battu un record de spectateurs avec un total de 613500 spectateurs sur l'ensemble de la quinzaine. C'est une augmentation de 18% quand on compare avec 2019. Cela est expliqué en grande partie par les importants travaux de modernisation », explique l'économiste du sport Matthieu Llorca. « La billetterie représente environ 17 % des recettes de Roland-Garros », ajoute-t-il.

Une autre source de revenus importante découle de la diffusion TV. Depuis 2021, Roland Garros dispose, pour la première fois de son histoire, d'un diffuseur privé : Amazone Prime Video. La plateforme de streaming américaine retransmet en exclusivité tous les matchs du court Simone Mathieu, troisième plus grand stade de Roland-Garros, ainsi que toutes les « night sessions ». Le géant américain codiffuse également les demi-finales et la finale du tableau féminin et masculin.

Le sponsoring et l'hospitalité, autres sources de revenus importants

Cette nouveauté a considérablement renforcé les recettes de Roland-Garros, et celles-ci devraient continuer d'augmenter. « En 2022, 114 millions d'euros avaient été générés grâce aux droits TV. Ce montant sera encore plus élevé dans les années à venir grâce à la prolongation des diffuseurs Amazon Prime et France Télévision jusqu'à 2027. Ce nouveau contrat, signé récemment, devrait permettre à Roland-Garros d'augmenter ses recettes de 25%, en matière de droits TV », affirme Matthieu Llorca.

Les sponsors ainsi que l'hospitalité génèrent également des revenus importants venus de marques mondialement connues. On retrouve notamment Emirates, Rolex, Renault, Lacoste ainsi que BNP Paribas. Au total, le sponsoring rapporte 60 millions d'euros au tournoi, soit 19% des recettes totales d'après Matthieu Llorca.

Dans le domaine de l'hospitalité, la rénovation du site a aussi permis au tournoi de multiplier les loges destinées à attirer les grandes entreprises. « A la suite des travaux de modernisation, beaucoup de loges proches des terrains ont été mises en place. L'hospitalité a permis à Roland-Garros d'empocher 56 millions d'euros en 2022, soit 18% des revenus totaux », détaille Matthieu Llorca, professeur d'économie à l'université de Bourgogne.

Croissance plafonnée

Les recettes de Roland-Garros sont donc en pleine croissance, mais celle-ci sera un jour ou l'autre limitée. Dans le secteur des droits TV en particulier, Roland-Garros est un événement protégé par la loi (au même titre que le Tour de France, la Coupe du monde masculine) et sa diffusion ne pourra être totalement privatisée. La taille du site, installé en ville, ne pourra manifestement plus croître davantage pour accueillir davantage de visiteurs.

Avec ses 308 millions d'euros engrangés l'année passée, Roland-Garros rapporte beaucoup mais ne reste que le troisième Grand Chelem qui génère le plus d'argent, derrière l'US Open et Wimbledon.