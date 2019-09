Commerce extérieur : des résultats en demi-teinte

Le commerce extérieur retrouve quelques couleurs. Selon les chiffres communiqués par les douanes ce vendredi 6 septembre, le solde des échanges de biens s'est légèrement redressé en juillet à -4,6 milliards d'euros contre -5,3 milliards en juin en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS-CJO).

Pour l'instant, la France a été relativement épargnée par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le modèle économique de l'économie tricolore repose avant tout sur la demande intérieure. La balance commerciale en pourcentage du PIB pèse relativement peu en France contrairement à l'Allemagne mais des signes de fragilité sont bien visibles.

Une tendance à la dégradation

Au mois de juillet, le montant des exportations a légèrement augmenté passant de 41,8 milliards à 42,2 milliards d'euros. Les exportations d'avions Airbus ont représenté 2,6 milliards d'euros pour 33 appareils contre un peu plus de 3 milliards le mois précédent (37 appareils). Il s'agit du plus faible montant enregistré par l'administration depuis le mois de février. A titre de comparaison, les ventes d'avions en juillet 2018 avaient été exceptionnelles (3,2 milliards d'euros). En parallèle, les importations ont très légèrement diminué pour atteindre un montant de 46,85 milliards contre 47,03 milliards d'euros en juin. Ces derniers chiffres masquent néanmoins des résultats très fragiles pour le second trimestre.

En tendance, les douanes, qui prennent en compte la moyenne mobile sur trois mois (elle permet de lisser une série de chiffres pour éliminer les variations peu significatives) indiquent que "le solde fléchit en juillet de 0,6 milliard après trois mois de stabilité. La dégradation observée en tendance ramène le déficit à son niveau de mi-2018, achevant d'effacer l'embellie observée depuis le troisième trimestre 2018. Ce sont les exportations qui se replient en juillet, après avoir précédemment bénéficié d'importantes exportations de matériel militaire, de produits de la construction aéronautique et spatiale et de produits pharmaceutiques. De leur côté les importations demeurent stables".

Le commerce mondial au ralenti

Au cours du second trimestre, le commerce extérieur a légèrement contribué à la croissance (0,1 point) après un premier trimestre morose (-0,3 point) selon les derniers chiffres de l'Insee pour le second trimestre. Lundi, les estimations de la Banque de France pour la croissance du troisième trimestre devrait apporter un éclairage sur les conséquences possibles de l'affrontement commercial entre les deux premières puissances mondiales. Surtout, le commerce planétaire devrait fortement ralentir cette année. Dans son dernier baromètre publié à la mi-août, l'organisation mondiale du commerce (Omc) notait que "la croissance du volume du commerce mondial des marchandises devrait rester faible au troisième trimestre de 2019".

Lors d'un point presse à la fin du mois de juin, le responsable du département de conjoncture à l'Insee Julien Pouget expliquait "qu'il existait des risques de vent contraire sur le commerce mondial et de l'autre des facteurs de soutien avec des revenus qui ont le vent en poupe en France comme d'ailleurs dans l'ensemble de la zone euro. En matière de commerce international, cela fait plusieurs trimestres que les règles du jeu sont plus incertaines avec des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, la perspective du Brexit. L'incertitude porte sur l'évolution de ces tensions comme les droits de douanes mais elles portent aussi sur le comportement des entreprises". Lundi dernier, la Chine a repris les hostilités en portant plainte contre les Etats-Unis devant l'organisation mondiale du commerce. Depuis dimanche, Washington taxe à 15% plusieurs milliers de produits chinois et en représailles, Pékin a mis en place de nouveaux droits de douanes sur le pétrole brut américain. Au Royaume-Uni, le chaos politique plonge un grand nombre d'entreprises dans l'incertitude. En début de semaine, le gouvernement français a multiplié les mises en garde à destination des entrepreneurs qui échangent avec des firmes outre-Manche.

La balance des transactions courantes dans le vert

Le solde de la balance des transactions courantes affiche un bilan positif pour le mois de juillet. Selon un communiqué de la Banque de France publié ce vendredi 6 septembre, il ressort à 200 millions d'euros après un déficit à 1,1 milliard d'euros le mois précédent en données CVS-CJO.

"Cette bonne performance s'explique par une amélioration de la balance des biens hors énergie, qui présente un solde positif à hauteur de 1,1 milliard d'euros après un déficit de 0,6 milliard en juin. Le solde des services, à 2,3 milliards d'euros, contribue à l'excédent global mais se dégrade légèrement après un niveau élevé au mois de juin", explique l'institution bancaire.